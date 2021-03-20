Fidanlar toprakla buluşturuldu

Geçtiğimiz yıl Kalkanlı-Tepepaşı’nda meydana gelen yangının ardından yeşillendirme çalışmaları çerçevesinde Kalkanlı’da fidan dikme ve kuş yuvası kurma etkinliği yapıldı



Orman Dairesi ile Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kalkanlı’da fidan dikme ve kuş yuvası kurma etkinliği düzenlendi.

Geçtiğimiz yıl Kalkanlı-Tepepaşı’nda meydana gelen yangının ardından yeşillendirme çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Güzelyurt Yeşilada, Girne Leo, Girne Ada ve Lefkoşa Merkez Lions Kulüpleri de destek verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl yaz ayında yaşanan yangının herkesi çok üzdüğünü belirterek, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisini dile getirdi. Tatar, “Bir kıvılcımla bu kadar servetin kısa sürede kül olması bizi üzdü” diyerek, tedbir alınmasının önemine dikkat çekti.

Fidan dikme çalışmalarının devam etmesinin önemine vurgu yapan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu yıl KKTC’ye 400 bin fidan hediye ettiğini dile getirdi ve TC’ye teşekkürlerini sundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, yol kenarındaki yanmış Çam ağacının bir abide gibi orada durması gerektiğinin altını çizerek, eğer ormana bakılmaz, sevilmez ve eko sistem korunmazsa kupkuru bir ortam olacağına dikkat çekti.

Yanan yerlere fidan dikilmesi ve gelecek nesillere en iyi şekilde devredilmesi amacıyla Orman Dairesi’nin insanüstü gayret ortaya koyduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “En önemli kural yapmak değil, korumaktır ve yaşatmaktır” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, etkinliğe katkı koyanlara teşekkür ederek, çok basit kıvılcımla ormanların yok olabileceğine işaret etti.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu da, bölgede

Önceki gün itibarıyla 60 bine yakın fidan diktiklerini belirterek, 18 Mart Çanakkale Şehitleri adına da tümen komutanlığı nezdinde yaklaşık 11 bine yakın fidanın dikildiğini bildirdi. Karzaoğlu, dün yaklaşık bin fidan dikileceğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy da, “Bir Zeytin Fidanı Dik Senin de Bir Kuş Yuvan Olsun” kampanyası çerçevesinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş’e de sertifika takdim edildi.

Ayrıca KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu adına hazırlanan sertifikaların takdimi de askeri yetkililere yapıldı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar adına Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan kuş yuvası ağaca yerleştirildi. Daha sonra fidan dikimi yapıldı.

