Feyzioğlu görevinden alındı

Türkiye’nin KKTC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu görevden alındı.
Feyzioğlu’nun yerine Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim atandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni atama kararnamesini imzaladığı öğrenildi.
Feyzioğlu’nun yeni görev yeri Prag büyükelçiliği olarak açıklandı.
Prag Büyükelçiliğini, 2019 yılından bu yana Egemen Bağış yürütüyordu.
Yeni büyükelçi Yasin Ekrem Serim uzun süredir Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunmasının ardından, son olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.
Elçilik son olarak, UBP Kurultayına müdahale ile gündeme gelmişti.
UBP Kurultayına aday olacağı konuşulan Olgun Amcaoğlu ile Kutlu Evren, Elçiliğin Çatalköy'deki konutuna çağrılarak "adaylıktan çekilin" baskısına maruz kalmıştı.
Feyzioğlu, son olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i karşılamadığı gerekçesi ile ciddi bir eleştirilerin odak noktasında yer almıştı.
CHP lideri Özgür Özel, bu konuda Feyzioğlu'nu TC Dışişleri Bakanlığına şikayet edeceğini açıklamıştı.
Feyzioğlu'nun, söz konusu olay üzerine mi görevden alınıp alınmadığı henüz bilinmiyor.
Feyzioğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi görevine Ekim 2022'de atanmıştı.
YASİN EKREM SERİM KİMDİR?
YASİN EKREM SERİM KİMDİR?
27 Mart 1986 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğan Yasin Ekrem Serim, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. Lisans eğitimini Girne Amerikan Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde tamamlayan Yasin Ekrem Serim, yüksek lisansını University of Westminster'da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yapmıştır. Ayrıca Harvard Üniversitesi'nde Müzakere ve İletişim Teknikleri Eğitim Programı ve Güneydoğu Avrupa'da Liderlik Programı sertifikalarını almıştır.
Serim, 2010-2012 yılları arasında Avrupa Birliği Bakanlığı'nda danışman olarak görev yapmıştır. 2013-2014 yıllarında Başbakanlık Müsteşarı Özel Kalem Müdürü olarak çalışmış, 2014-2015 döneminde Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Özel Kalem Müdürü olarak hizmet vermiştir.
2015-2016 yılları arasında Başbakan Yardımcısı Danışmanı olan Serin, 2016-2018 yıllarında Dışişleri Bakanı Başdanışmanı olarak görev yapmıştır. 2018-2020 yıllarında Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü olarak çalışan Serin, 2020'den 14 Ekim 2022 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü ve Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü görevlerini üstlenmiştir. Serim son olarak Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.
BABASI DA ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİN BAŞINDAYDI
Yasin Ekrem Serim'in babası Maksut Serim ise TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden tanışan bir isim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok güvendiği isimler arasında yer alan Maksut Serim, bugüne dek bir çok önemli görevde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlık döneminde 12 yıl boyunca Başbakanlık Örtülü Ödenek Başkanlığı görevini yürüttü.
Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Cumhurbaşkanlığı Örtülü Ödenek Başkanlığı görevine Ocak 2016’ya kadar sürdürdü.
Ocak 2016’da Cumhurbaşkanı danışmanlığı görevine getirildi.
Birkaç yıl önce emekliye ayrıldı.
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