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Feyzioğlu Cumhurbaşkanı Tatar'a veda ziyaretinde bulundu

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Prag'a atanan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yeni görevi için adadan ayrılmadan önce devlet ve hükümet yetkililerine veda ziyaretinde bulunuyor.

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Feyzioğlu Cumhurbaşkanı Tatar'a veda ziyaretinde bulundu
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Bugün ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yapan Feyzioğlu, gönülden bağlı olduğu kardeş vatanda Türkiye Cumhuriyeti temsilcisi sıfatıyla görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Beni yüreklerine, bağırlarına basan Kıbrıs Türk halkına şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Davanın belli olduğunu, bu yolda birlik ve beraberlik içinde kararlıkla yürüneceğini belirten Feyzioğlu, “Bizim için Kıbrıs bir milli davadır. Ben geldiğim günden beri ‘Kıbrıs meselesi’ demedim, meseleler insanları yorar, bizim için Kıbrıs hiçbir zaman mesele değildir, Milli bir davadır, milli dava da sizi her gün daha dinç tutar, daha da güçlendirir” diye konuştu.
Yeni görevinde Feyzioğlu’na başarı dileyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  “Kıbrıs davası Türk milletinin davasıdır. Nerede olursanız olun mutlak surette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her zaman gündeminizin ilk sırasında olacaktır…Prag’da da eminim böyle olacaktır…” dedi.
KKTC’nin Mavi vatanda hem Türkiye hem Türk dünyası için vazgeçilmez ve denklemin en önemli parçası olduğunu vurgulayan Tatar, “Doğu Akdeniz’de barış istikrar ve huzur devam edecekse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti bu anlaşmanın parçası olacak” diye konuştu.
 
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