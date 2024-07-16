"FETÖ sinsice çalışan bir casusluk örgütüdür”

Büyükelçi Feyzioğlu “Bilinmelidir ki, FETÖ yalnızca hain bir terör örgütü değildir. FETÖ aynı zamanda karanlık emelleri uğruna, sinsice çalışan bir casusluk örgütüdür” dedi

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu “Bilinmelidir ki, FETÖ yalnızca hain bir terör örgütü değildir. FETÖ aynı zamanda karanlık emelleri uğruna, sinsice çalışan bir casusluk örgütüdür” dedi.

Feyzioğlu, FETÖ’nün ve arkasındaki "malum kuklacıların" Türkiye’yi esaret altına alma, bölme, parçalama hayallerinin, sekiz yıl önce bugün TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliği arkasında birleşen, tek vücut olan Türk milletinin sergilediği şanlı direnişe çarparak, "paramparça" olduğunu kaydetti.

Feyzioğlu, FETÖ’nün gerçek yüzünün çıktığı 15 Temmuz 2016’da, Türk milletinin tüm dünyaya kendi iradesinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokrasiyi korumak için hayatını feda etmeye hazır olduğunu gösterdiğini vurguladı.

