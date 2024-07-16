“FETÖ, 15 Temmuz’da başarılı olsa, Türkiye Kıbrıs’tan çekilirdi”

Büyükelçi Feyzioğlu: “FETÖ 15 Temmuz’da başarılı olsa ve ülke yönetimini ele geçirse, ‘Garantörlük artık çağ dışı Kıbrıs’tan çekilelim’ derlerdi”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, “FETÖ 15 Temmuz’da başarılı olsa ve ülke yönetimini ele geçirse, ‘Garantörlük artık çağ dışı Kıbrıs’tan çekilelim’ derlerdi” ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, BRT’de yayınlanan Manşet+ programında 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü kapsamında açıklamalarda bulundu.

“FETÖ 15 Temmuz’da başarılı olsa, ülke yönetimini ele geçirebilseler, önce Türkiye’de, sonra Kuzey Kıbrıs’ta ne olurdu?” sorusuna yanıt arayan Feyzioğlu, “Türkiye’de PKK ile barış görüşmeleri başlardı, Kıbrıs’tan ise çekilirlerdi” dedi.

Feyzioğlu, “Derlerdi ki, tırnak içinde Kıbrıs’ın kuzeyinde bizim ne işimiz var? Çekilelim buradan. Artık bu devirde garantörlüklere ihtiyaç mı kaldı? Garantörlükler çağ dışıdır. Yine tırnak içinde söylüyorum, Kıbrıs Cumhuriyeti zaten AB içindedir, daha büyük garanti yok derlerdi. Ama hangi AB? Gazze’de katliam hız kesmeden sürerken kılını kıpırdatmayan AB’den söz ediyoruz” şeklinde konuştu.

Feyzioğlu, şöyle devam etti:

“Hangi AB’den söz ediyoruz? Kıbrıslı Türkler 1963 – 1974 yılları arasında soykırıma uğrarken, bugünkü üyeleri kılını kıpırdatmamış bir yapıdan söz ediyorum. O devletler, o gün de vardı. Evet, AB yoktu ama o devlet vardı.”

Feyzioğlu, “Daha sonra asimilasyon süreçleri yaşanacaktı, Kıbrıslı Türkler 8 – 10 yıl içinde azınlıktan asimile olacaklardı, bu yapıyı kuracaklardı” dedi.

Feyzioğlu, söz konusu açıklamayı yapmadan önce kullandığı ifadeleri haber yapacak gazetecileri de zan altında bırakmayı ihmal etmedi, “söylemlerinin çaptırılabileceğini” söyleyerek, bunun bir “FETÖ oyunu” olduğunu öne sürdü. “5’inci kol faaliyetlerini biliyorsunuz… Ben yıllarca FETÖ odaklarının hedefinde oldum ve bunu madalya gibi taşıdım. Şimdi yapacağım açıklamalar da onlar tarafından çarpıtılabilir. Bu yayını da çarpıtabilirler.”

Feyzioğlu, Türkiye'de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin bir günlük bir mesele olmadığını, on yıllarca hazırlık yapılmış çok iyi tahlil edilmesi gereken bir süreç olduğunu söyledi. Feyzioğlu, “PKK nasıl bir kuklaysa FETÖ de bir kukladır. Kuklacılar aynıdır” dedi.

Kalkışmayı gerçekleştirenlerin çelik gibi bir iradeye çarpıp hayallerinin parçalandığını söyleyen Feyzioğlu, Türk milletinin böyle zor zamanlarda nasıl milli birlik içerisinde davrandığını gösterdiğini anlattı.

“Hiç tereddütsüz 15 Temmuz'u Fethullahçı Terör Örgütü yaptı ama öncesinde paralel bir devlet yapılanması kurduklarını da unutmayalım” diyen Feyzioğlu bu paralel yapılanmanın on yıllar boyu devletin damarlarına sızdığını anlattı.

Feyzioğlu bu sabrın nasıl nereden kaynaklandığını anlamak için, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, milli mücadele ile çöpe atılmış olan Sevr Anlaşması’na bakmak gerektiğini dile getirdi.

“PKK nasıl bir kuklaysa FETÖ de bir kukladır. Kuklacılar aynıdır” diyen Feyzioğlu, şöyle devam etti:

“Bunların sosyal medyayı kullanımına baktığınızda zaten kuklacının aynı olduğunu, kuklaların da birbiriyle irtibatlı çalıştığını net bir şekilde görürsünüz… PKK'nın başlattığı bir dezenformasyonu, iftirayı, yalan haberi, FETÖ odakları sahiplenir. FETÖ'nün başlattığı yalana dayalı itibarsızlaştırma operasyonunu hemen PKK sahiplenir. Bu birlikte çalıştıklarının aslında çok net kanıtı.”

FETÖ'nün hedefleriyle PKK'nın hedeflerinin aynı olduğunu da dile getiren Feyzioğlu “PKK'ya kim kucak açıyorsa Türkiye'den 15 Temmuz'dan sonra kaçan FETÖ'cülere de onlar kucak açıyor. Tesadüf olabilir mi bu?” dedi.

Kendisinin bu iki yapıyla da uzun yıllardır mücadele ettiğini ifade eden Feyzioğlu, “Ben bu yapıların hepsinin de şükürler olsun hedefiyim. Bunu altın madalya gibi taşırım” dedi.

15 Temmuz’u gerçekleştirenler başarılı olsaydı neler yaşanacağının sorulduğu Feyzioğlu, eğer başarılı olunsaydı, ülke yönetiminin ele geçirileceğini ve ele geçirilen siyasi güçle Sevr’in yeniden yazılıp imzalanmış olacağını kaydetti. Bu durumda terörle mücadele değil müzakere edileceğini ve daha bunun gibi birçok uygulamanın söz konusu olacağını söyleyen Feyzioğlu, aynı mantalitenin “Kıbrıs’ın kuzeyinde bizim ne işimiz var” diyeceğini, garantörlüğün de çağ dışı olduğunu ve AB’de olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantisinden bahsedeceğini belirtti, o devletlerin 1963-1974 arasında yaşananlara karşı kılını kıpırdatmayarak, sesini çıkarmadığını anımsattı.

Kalkışma başarılı olmuş olsaydı, Ankara’da büyük bir silahlı mücadelenin başlamış olacağını, doğu ve güneydoğunun karışacağını, PKK’nın da harekete geçeceğini, Karadeniz’den Hatay’a bir hat çekeceğini ve Sevr’in adım adım geleceğini kaydeden Feyzioğlu, olası senaryolardan örnekler verdi.

Büyükelçi Feyzioğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın olağanüstü liderliği ve cesareti ile Türk milleti; polisi ve askeriyle kenetlendi, 24 saati geçmeden de darbecileri boğdu” diyerek, “Türk milleti birlik ve beraberlik içinde olduğu zaman başaramayacağı yoktur, tarihte de örnekleri vardır” vurgusu yaptı.

“Uçurumun kenarından döndük” diyen Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ele geçirilmiş olsa ya da kararlı bir lider olmayıp, dünyadaki örnekler gibi canını kurtarmak için kaçsa, durumun farklı gelişeceğini de ifade etti, “Bunlar bir lidere ve o liderin arkasında kenetlenmiş millete çarptılar…O liderin bunun geldiğini görüp, ciddi şekilde yaptırdığı hazırlığa çarptılar” dedi.

