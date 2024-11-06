Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya, KKTC Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, Rıfat Perahya’yı KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Perahya’nın dernek lokalini gezdiği esnada lokal ile ilgili olumlu görüşlerini paylaştığı belirtildi.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit, Yönetim Kurulu odasında gerçekleştirilen toplantıda, dernekte yapılan çalışmalara değinerek derneğin güncel durumu hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, Fenerbahçe Kulübü ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği arasında iletişimi güçlendirecek projelerin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığı da kaydedildi.
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