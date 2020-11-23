Avcılık Federasyonu Genel Başkanlığına adaylığını geçtiğimiz gün açıklayan Osman Cook, kurumsallığın önemine değinerek, ‘’Federasyonumuzu kurumsal bir yapıya kavuşturacağız’’ dedi

Avcılık Federasyonu Aralık ayı içerisinde Genel Kurul gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Avcılık Federasyonu Genel Başkanlığına adaylığını geçtiğimiz gün açıklayan Osman Cook, kurumsallığın önemine değindi.

Manifestosunda kurumsal olmanın önemine değinen Osman Cook, federasyon işlevlerinin daha ileriye taşınabilmesi için kulüplerle daha uyumlu çalışmak gerektiğine dikkat çekti.



2020 yılı başında düzenlenen Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’na göre tüzüğün de güncellenmesi gerektiğine vurgu yapan Cook, yasanın işlevliği ile ilgili yıl içerisinde kulüpler ile ilgili bir çok sorun yaşandığını bu yüzden tüzük güncellenmesini kulüplerle birlikte yapılacak genel yürütme kurulu ile mümkün olabileceğini belirtti.

Cook, ‘’Biz kulüplerimizle bir araya gelerek tüzükte gördüğümüz aksaklıkları hep birlikte değiştirerek ilerleyeceğiz’’ dedi. Cook, manifestosunda yer alan projelerden bahsederek, kurumsallaşmanın önemine değindi.



İşte Avcılık Federasyonu Başkan adayı Osman Cook’un açıklaması;



Eğitim Projesi



Avcılık Eğitim Projesi bizim için çok geniş bir konu olmakla birlikte çok da önemli bir konudur, ayrıca sürdürülebilir avcılık için de elzemdir. Bir eğitim avlağımız var, bu eğitim avlağını hem mevcut avcılarımız hem de yeni avcılarımız için aktif bir şekilde kullanmayı düşünüyoruz. Sürdürülebilir Avcılık Projesi için de yine av ruhsatlı avcılarımıza bölge toplantıları ve seminerler düzenleyeceğiz. Onların avlanma, doğa koruma ve habitat iyileştirme konusunda eğitilmesine önem göstereceğiz. Habitat iyileştirme konusu çok önemli bir konudur. Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’nda kulüplerimize mali açıdan bir iyileştirme oldu. Bu iyileştirme doğaya yansıtılmalıdır. Habitat iyileştirme konusunda bölgelerimizde uygun görülen arazilerde ekim yaparak, doğadaki hayvanlara örtü oluşturulmasını düşünüyoruz. Bu hayvanlara, hem örtü hem de ayni zamanda gıda olarak dönüşecektir. Bu hayvanların gelişim için de büyük önem arz etmektedir.



Yaban Hayatı İçinde Bulunan Zararlı Popülasyonunun Belirlenmesi

Yaban hayatına zararlı olan hayvanların en başında karga gelmektedir. Zararlılar ile ilgili karga ve farelerle mücadele yapıyoruz. Bu mücadeleleri daha bilimsel nasıl yapabiliriz diye üniversitelerimizle işbirliği yapacağız. Bu işbirliği ile yeni yöntemler ortaya çıkacak veya zararlılarla mücadelenin zamanında revize olması ihtimaller içerisindedir. Ayni şekilde kulüplerimiz ile istişareler sonucu yapacağız. Gerek görülmesi halinde zararlılar ile mücadele tüzüğünün yeniden düzenlenmesi için girişim başlatacağız.



Kaçak Av



Federasyonumuzun olmazsa olmazı kaçak av ile ilgili mücadeledir. Biz değişen yeni yasa ile avcılık fonu bütçesi ile kaçak avla daha etkin nasıl mücadele edebiliriz diye projeler yaptık. Bu projelerimizden bir tanesi ofis sayısının artırılması, diğeri de av koruma görevlilerinin sayısını artırmaktır. Şu an biri Yeşilköy’de diğeri ise Dikmen’de iki ofisimiz var. Maalesef bu ofislerin tüm adaya hizmet vermesi mümkün değildir. Yeni bir ofis için şu an Güzelyurt bölgesini düşündük, daha sonra bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Kaçak avla daha etkin mücadele etmek için mevcut av görevlilerinin niteliklerini geliştirmek için araç ve gereçler alacağız. Dron, vücut kameraları, uzun menzilli dürbünler, gece görüş dürbünleri gibi... Bunlar başlıca almayı düşündüğümüz araç ve gereçlerdir. Bunları av koruma görevlilerimizin kullanımına verdiğimiz zaman kaçav av ile çok etkin bir şekilde mücadele edeceğime inanıyorum.



Yaban Hayatı Popülasyonunu Arttırma ve Kafeslerin Hacmi



Yaban av hayvanlarının popülasyonunu artırmak amaçlı üretim çalışmalarının artırılması önem arz etmektedir. Şu anda federasyonumuzun Dikmen üretim tesislerinde geçmiş dönem yapmış olduğumuz 2 tane büyük uçurtma kafesi vardı. Biz bu sayıyı 3’e çıkarmayı düşünüyoruz. Ayrıca mevcut kafeslerin de hacmini artırmayı düşünüyoruz. Hayvanların daha kaliteli büyümesi, kanatlarının da güçlenmesi için kafeslerin büyümesi şarttır. Yeni yapılan Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’nda av üretim fonuna ciddi miktarda bir para girişi olacaktır. Yine ürettiğimiz hayvanları avcılarımızın avlaması için ava açık bölgelerimize doğaya bırakmayı düşünüyoruz.



Sülün Üretimi Ve Doğaya Bırakılması Projesi



Bir diğer projemiz de sülün üretimi ve doğaya bırakılmasıdır. Önceki dönemde Türkiye Avcılık Konfederasyonu ve TC Orman İl Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz yazışmalar doğrultusunda, temiz ırk kafkas sülünün adaya getirilmesi idi. Maalesef pandemi dönemi bu girişim yarım kaldı. Biz yeni dönemde bu projeyi ileriye taşıyarak, temiz ırk kafkas sülününün damızlık olarak adamıza getirmeyi düşünüyoruz. Burada elde edeceğimiz yavruların büyümesi sayesinde de avcılarımıza avlanmaları için doğaya bırakılacaktır. Yaban Tavşanı Üretimi Projesi 2018 yılında başlatılan yaban tavşanı hastalıklarının belirlenmesi üretimi projesinin ikinci aşamasıdır. İlk etapta Dikmen üretim tesisinde yapacağımız büyük telli alan içerisine bırakacağımız bu tavşanların adaptasyonunu ve üretimini sağladıktan sonra yine doğaya bırakacağız.



Tarım İlaçları İle İlgili proje ve Doğada Yaban Hayatına Verilen Zararları



Tarım İlaçları İle İlgili proje ve Doğada Yaban Hayatına Verilen Zararları

ile İlgili Proje çalışması çok önemli bir projedir. Göreve geldiğimiz takdirde hazır olan bu projeyi Merkezi Av Komisyonu’nun gündemine getireceğiz ve yaban hayatına vermiş olduğu zararları ilgili kurumlara anlatarak av koruma görevlilerimize gerekli yetkilerin verilmesini talep edeceğiz. Doğada en fazla çevre pisliğini görev avcılarımız ve av koruma görevlilerimizdir. Bunları rapor etme yeteneğine sahiptirler. Biz doğada olan ilaçların, kimyasal gübrelerin ve anız yakımı olarak zarar veren bu olayların tek yetkili kurum olan Çevre Dairesi’nden yetki alarak, çevre koruması ile gerekli mücadeleyi yapmayı hedefliyoruz.



Yaban Hayatının Susuzluk Probleminin Aşılması İçin Çalışılması



Federasyon tarafından daha önceden yapılan doğal pınar tespiti ile birlikte yine bölge kulüplerimizle yapacağımız toplantılar ile doğaya kazandırılmasını düşünüyoruz. Yine su bentlerinin tamirini yeni su bentleri yaparak, burada birikecek olan suyun doğal yaşama katkı sağlaması taraftarıyız. E-Devlet Çatısı Altında Yeni Oluşturulan Otomasyon Sistemi Bu otomasyon sistemi şu anda Maliye Bakanlığı’nın yapmış olduğu seyrüsefer ve muayene harçlarının e-devlet aracılığı ile işlem yapıldığı örneği gibi , kaymakamlıklarda yoğunluk oluşturmayacak şekilde avcılarımızın evlerinde yapacakları işlemlerle av ruhsatlarının da çıkarılmasını avcılarımıza sağlayabilmek için görüşmelere hemen başlayacağız.



Amatör Balıkçılık Projesi



Avcılık Federasyonu’muzun ve birliklerimizin üyesi olan amatör balıkçılık ile ilgili bir projemiz var. Son yıllarda balıkçılığa olan ilgi oldukça artmıştır. Biz de üyelerimize göreve geldiğimiz takdirde bölgelerde yapacağımız toplantılar ile balık cinsleri, avlanılacak balık boyutları, limitleri ve avlanabilme zamanları konusunda birliklerin eğitim vermesi düşüncesindeyiz.

