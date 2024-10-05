“Federasyon modeliyle Türkiye’nin garantörlüğü biter”

Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon temelinde bir anlaşma ile Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğü ve askeri varlığının sona ereceğini vurguladı

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Halk Konseyi’nin yeni dönem ilk bilgilendirme ve istişare toplantısı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda yaptığı konuşmada; Kıbrıs Sorunu, Birleşmiş Milletler 79’uncu Genel Kurul Toplantısı, New York temasları, New York’ta gerçekleşecek olan gayriresmi üçlü yemek ve bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle Kıbrıs meselesinin çözümünde yeni milli siyaseti yürütmeye devam edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon çözüm modelinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi “tüketilmiş ve bitmiş” olduğunu kaydetti.

Federasyon temelinde bir antlaşma ile Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğü ve askeri varlığının sona ereceğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs sorunun çözümü için BM Güvenlik Konseyi kararlarının dışına çıkılmamasını savunan muhalefete seslenerek, “BM tarafından, Gazze ve Lübnan’da gerçekleştirdiği saldırılara son verilmesi istenen ancak geri adım atmayan İsrail’e baksınlar” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, "Antlaşma olacaksa, özgürce pazarlık edilecek ve herkesin rızasıyla bir antlaşma uygulamaya girecek" şeklinde konuştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar; "ambargo, izolasyon ve baskılarla milli kimliğimizden vazgeçip federasyon gibi görünse de Anayasa değişikliğiyle Kıbrıs Cumhuriyetine yama olmayacaklarını, adil ve uzlaşıcı olarak konuya bakmalarını" söylediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kendisini anlayışla karşılayan BM Genel Sekreteri Guterres’in ise "Tarafları baskıyla antlaşmaya zorlamayacaklarını, tarafların kendi iradesiyle bir antlaşmaya ulaşacağını" söylediğini kaydetti.

Guterres’e adaletten, ambargo ve izolasyonların kaldırılması gerektiğinden bahsettiğini de aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Annan Planı’nda verilen ancak tutulmayan sözleri de hatırlattığını ifade etti.

New York’ta gerçekleştirilen ve aralarında bazı Kıbrıslı Türk milletvekillerinin de bulunduğu Sosyalist Enternasyonal Toplantısı’nda Türkiye için işgalci denildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "Bazı makamların kendi kişisel çıkarları için milli siyasete zarar verecek şekilde GKRY’deki bazı partiler veya dünyadan sosyalist temsilcilerle bir araya geldiğini ancak milli siyasete zarar vermelerini asla kabul etmeyeceklerini" kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesinde iletişim ve diyalogdan kopmayacaklarını ve kopmak istemediklerini söylediğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, gelinen aşamada 4 yıldan beri sürdürülen yeni siyasetin, iş birliğini gerektirdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Ortak bir zemin olmadığı için, şu an resmi bir müzakere sürecine girmemiz mümkün değil. Enterkonnekte sistem olsun, su olsun, elektrik olsun, düzensiz göçmenlerin önlenebilmesinde ve diğer hususlarda iş birliği yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Müzakere masasına ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabulü ile oturmaya hazır olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, diplomasiden diyalog ve iletişimden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

BM Genel Sekreteri’nin davetiyle New York’ta Rum Yönetimi Lideri ile gayriresmi ve ajandası olmayan üçlü bir yemekte bir araya gelineceğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “New York’a gidip, karşı tarafa düşüncelerimi, görüşlerimi ve şu anda temsil ettiğimiz siyaseti geri adım atmadan ifade etme fırsatı bulacağımdan ve Genel Sekreter’e büyük bir saygı duyduğumdan dolayı böyle bir öneriyi kabul ettim” dedi.