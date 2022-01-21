Cumhurbaşkanı Tatar: “Kıbrıs'ta iki eşit egemen devlet ve eşit uluslararası statü prensiplerinin kabul görmeden ortak bir zemin olmayacağını ve dolayısıyla resmi bir müzakere sürecine başlanamayacağını BM Genel Sekreteri Guterres de gördü”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Resmi müzakere sürecine geçebilmemiz için Kıbrıs'ta iki ayrı egemen eşit devletin kabul edilmesi hususunda ortaya Türkiye'nin de tam desteğiyle siyaset koyduk. Eskiden olduğu gibi federasyon görüşmelerine girmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Güvenlik Konseyi'nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 19 Temmuz 2021-15 Aralık 2021 dönemini kapsayan Kıbrıs raporunu görüşmesi, Kıbrıs konusu ve Maraş açılımıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Kıbrıs'ta bir çözüm için her zaman iş birliğinden yana olduklarını, Kıbrıs'ta 60 yıldır iki ayrı halk ve devletin bulunduğunu belirten Tatar, şunları söyledi:

"Resmi müzakere sürecine geçebilmemiz için Kıbrıs'ta iki ayrı egemen eşit devletin kabul edilmesi hususunda ortaya Türkiye'nin de tam desteğiyle siyaset koyduk. Eskiden olduğu gibi federasyon görüşmelerine girmeyeceğiz. Federal çatı altındaki model, 50 sene görüşüldü ve hiçbir netice edilemedi. Kıbrıs'ta iki eşit egemen devlet ve eşit uluslararası statü prensiplerinin kabul görmeden ortak bir zemin olmayacağını ve dolayısıyla resmi bir müzakere sürecine başlanamayacağını BM Genel Sekreteri Guterres de görmüş oluyor. Guterres, her ne kadar tarafsız davranmaya çalışsa da şu anda ortak bir zemin olmadığını teyit etmesi, bizim açımızdan tatmin edicidir."

Ada'daki iki ayrı halkın yan yana yaşayabilmesi için yapılacak iş birliğinin önemine işaret eden Tatar, bunun sağlık, adli, çevre ve enerji gibi alanlarda olabileceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde "iki taraflı komitelerde" çalışan çok sayıda kişinin bulunduğunu vurgulayan Tatar, bu kişilerin Rum kesimiyle günlük hayatı etkileyebilecek konularda çalışmalar yürüttüğünü ve bunu desteklediklerini aktardı. Tatar, Rumların iki taraflı komitelerin çalışmasını kendileri kadar içten desteklemediğinin altını çizdi.

Kıbrıs meselesinin esasının "egemenlik paylaşımına" dayandığına değinen Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim egemenliğimiz, en az Rumlar kadar meşrudur. Argümanlarımız, onlar ne kadar egemense biz de o kadar egemeniz noktasındadır. Rumlar, bizi AB içerisinde tek egemenlik içerisine çekmek istiyor. Daha güçlü olanın, güçsüz olanı zaman içerisinde dayatma bir çözümle otoritelerini kuzeye de yaymak istiyor. Bu, bizim asla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Zaten Türkiye de buna müsaade etmez. Netice itibarıyla Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve varlığı, elbette Kıbrıs Türk halkı için çok önemlidir ama KKTC'nin egemen bir devlet olarak varlığını sürdürmesi, Türkiye'nin güvenliği için de önemlidir."

Tatar, Rum tarafının "tek egemenlik" noktasında ısrar ettiğini belirterek Rumların hayalinde Kıbrıs Türklerinin kendi devletlerinden vazgeçerek Rum devletine dönüşen "Kıbrıs Cumhuriyeti"ne entegre olmasının bulunduğunu söyledi.