“Federasyon dışı çözüm imkanı için toplantı yapılabilir”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres’e, federasyon modeli dışındaki çözüm imkanlarının tarafların katılımıyla bir toplantıda ele alınabileceğini söyledi

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü gibi haklarının tescilini istediğini kaydetti.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu için gittiği New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Erdoğan görüşmede, Kıbrıs’ta federasyon modeli dışındaki çözüm imkanlarının tarafların katılımıyla BM himayesinde bir toplantıda ele alınabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet olarak tanınmasının Ada'daki gerçekleri dikkate alan bir çözümün anahtarı olacağını bildirdi.

Öte yandan Rum basınında dün yer alan bir haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşmesi ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le temaslarının yanı sıra, Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlarının görüşmelerine gönderme yapılarak, Kıbrıs sorununda yeni ve ciddi bir çabanın aktif hale getirilmesinin mümkün olduğuna işaret edildi.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi, “İstenen Şey İzlenim Yaratmak Değil Özlü Diyalog” başlıklı haberinde Rum kesiminin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen pazartesi akşamı BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşmesinin ardından, Guterres’in inisiyatifiyle her çeşit görüşmeye hazır olduğuna dair mesaj gönderdiğini ifade etti.

Gazete, Hristodulidis’in Guterres’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada yalnızca Kıbrıs Türk lideriyle değil, Türk heyetiyle görüşmeye de hazır olduğunu söylediğini anımsattı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in, Kıbrıs sorununda verimli bir diyaloğa ilişkin koşullar meydana getirilmesi çabasını terk etmediğini, ayrıca bu tutumunu değiştirmesi için herhangi bir durum ortaya çıkmadığını da yazan gazete, Guterres’in tarafların pozisyonları etrafında önemli bir arka plana sahip olmayan bir izlenim çerçevesi yaratılmasını istemediğine işaret etti.

BM’nin istenen şeyin yalnızca tarafların bir araya gelmesi olduğunu düşünmediğini de yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in her fırsatta temaslar ve görüşmeler olması için hazır olduğu mesajını gönderdiğini ancak “diğer tarafın” ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın buna yanıt vermediğini öne sürdü.

Rum kesiminin bu hususta BM sekreterliğinin Ankara’nın tutumunu oldukça önemli addettiğini ve bunun Türk yetkililerin temaslarında ifade edileceğini düşündüğünü de yazan gazete, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin atıfta bulunduğu “diplomatik kaynaklara” dayanarak, BM Genel Sekreterinin Rum kesiminin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin niyetinin ve olumlu bir ortam yaratılması için alınan inisiyatiflerin farkında olduğunu öne sürdü.

Gazeteye göre “aynı kaynaklar” Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in müzakerelerin kaldığı noktadan yeniden başlamasına ve BM Genel Sekreterinin ortak bir görüşme yapılması için uygun addettiği herhangi bir tarihin peşinen kabul etmeye hazır olduğunu bir kez yinelediğine de işaret ettiler.

Fileleftheros gazetesi ise, “Sahte Devletin Tanınmasını İstedi” başlıklı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı konuşmaya yer verirken, Erdoğan’ın bilindik tezlerini yinelediğini ileri sürdü.