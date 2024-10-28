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“Federasyon defteri kapandı”

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Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon defterinin kapandığına işaret ederek, KKTC’nin anlaşmanın bir parçası olacağını vurguladı

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“Federasyon defteri kapandı”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü vesilesiyle Türkiye’de, Harbiye Askeri Müzesi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı.
Etkinlikte, video gösterimi ve konuşmalar gerçekleştirildi, Mehteran Takımı dinleti sundu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan emekli Tümgeneral Cumhur Evcil Paşa’nın daveti üzerine etkinlikte bulunduğunu belirterek, kendisine ve etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisi ve bazı muhaliflere karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtmak, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığını ve özgürlüğünü tescil ettirmek için Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle çalışıldığını kaydetti.
Federasyon defterinin kapandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta yeni bir milli siyaset belirlendiğini, iki devletli bir antlaşma istediklerini, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tescil edilmeden resmî ve yeni müzakerelere başlanmayacağını dile getirdi.
Üniter bir yapıda çoğunluğun azınlığı yöneteceği, Avrupa Birliği’nde yer alamayan Türkiye’nin garantörlüğünün ve askeri varlığının sona ermesini kabul etmediklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin antlaşmanın bir parçası olacağını vurguladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirmek için Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle çalışılmaya devam edileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Mavi ve Gök Vatan’da milli çıkarlar için birlikte hareket edileceğini kaydetti.
 
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