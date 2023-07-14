“Federal çözüm, Türkiye ile bağları kopartır”

İnönü şehitleri anıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, eskiden olduğu gibi federal temelde bir anlaşma için masaya oturup, anlaşma sağlanması durumunda Türkiye ile bağların kopartılacağına vurgu yaptı

İnönü şehitleri, şehit edilişlerinin 65’inci yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katıldığı törenle önceki gün anıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin henüz kurulmadığı ve İngiltere’nin Kıbrıs’tan çekilmediği 12 Temmuz 1958 tarihinde Mağusa Limanı’na giden İnönü’de sakin kişilerin öldürüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, katliamdan kısa bir süre sonra Kıbrıslı Türklerin özgürlük ve var oluş mücadelesi için 1 Ağustos 1958’de Türk Mukavemet Teşkilatı’nı kurduğunu ve İnönü’de yaşayanların da teşkilata katıldığını ifade etti.

İngiltere’nin çekilmesi sonrasında Kıbrıs’ta varılacak anlaşmanın görüşüldüğü dönemde katliamların devam ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün direndiğini ve Mücahitlerin adil, kalıcı ve sürdürülebilir anlaşma için ağırlıklarını koyduğunu vurguladı.

Adaya barışın 1974 yılında geldiğini ve eksik olanın bir anlaşma olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, anlaşmanın gerçekleşmesi için iki tarafın ve devletin iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Tatar, iki halkın faydasına, bölgedeki dengeleri koruyacak, Türkiye ve Yunanistan’ın güvenlik meselelerini içerecek bir anlaşma için tekrar müzakere masasına oturacaklarına dikkat çekerek, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü teyit edilmeden, eskiden olduğu gibi federal temelde bir anlaşma için masaya oturup, anlaşma sağlanması durumunda Türkiye ile bağların kopartılacağına, Avrupa Birliği içerisinde Türkiye’nin garantörlüğünün sona ereceğine ve Türk askerinin çekilmek zorunda kalacağına vurgu yaptı.

