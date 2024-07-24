“Federal bir çözümde Türkiye adadan çekilir”

Cumhurbaşkanı Tatar, “tek çatı, tek egemenlik” kavramında Kıbrıs Türk halkını bekleyen büyük tehlikeler olduğunu vurguladı, federal bir çözümde Türkiye’nin adadan çekileceği ve Doğu Akdeniz’den dışlanacağını uyarısı yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Barış Harekatı’nın 50. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklere katılmak ve temaslarda bulunmak amacıyla İstanbul’a gitti.

Tatar, İstanbul Üniversitesi ve Cihannüma Derneği iş birliğiyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş himayelerinde düzenlenen “Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılında Süregelen Sorunlar ve Çözüm Arayışları Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu’nda konuştu.

Uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkının insan haklarını görmezden gelerek ambargo uygulamaya devam ettiğini belirten Tatar, bunun “samimiyetten uzak” tavırlar olduğunu belirtti, adada sürdürülebilir bir çözümün ancak her türlü baskıdan uzak, halkların egemenliği temelinde olabileceğini söyledi. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün müzakerelerin devamı için bir şart olduğunu vurgulayan Tatar, federasyon temelinde yapılan müzakerelerde Kıbrıs Türk hakkı olan egemenliğin verilmediğini kaydetti.

Kıbrıs Rumu’nun egemen olduğunu, İngiltere’nin adada egemen üsleri bulunduğunu ve buradan diğer ülkelere istediği müdahaleyi yapabildiğini, ancak Kıbrıs’ın esas sahibi Kıbrıslı Türklerin egemen olmasına izin verilmediğini belirten Tatar, bu nedenle iki devleti savunan yeni siyaset için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

“Tek çatı, tek egemenlik” kavramında Kıbrıs Türk halkını bekleyen büyük tehlikeler olduğunu kaydeden Tatar, federal bir çözümde Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği'nde olmadığı gerekçesiyle adadan çekileceği ve Doğu Akdeniz’den dışlanacağını uyarısında da bulundu, iki devletli çözümde garantörlük ve Türk askerinin varlığının temin edildiğini vurguladı.

Tatar, TBMM’de 50. yıl kutlamaları öncesinde alınan tezkere kararından dolayı teşekkür ederek bunun çok değerli olduğunu kaydetti ve “Bir kez daha Türkiye gerçek anlamda iki devletli siyaseti oy birliğiyle desteklemiştir." dedi. Tatar, bundan önce de Barış Harekatı için TBMM’de bir tezkere alındığını anımsattı.

“Kıbrıs’ta iki ayrı halk var. İki ayrı demokrasi var. İki ayrı yapı var. İki ayrı otorite var. İki ayrı devlet var.” diyen Tatar, bu saatten sonra federal bir devletle devam edebilmenin mümkün olmadığını, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın bu şekilde başarılı olamayacağını kaydetti.

