“Fazladan 4 milyon 615 bin 896 Dolar zarara uğratıldık”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu kararı ile gerçekleştirilen 4 parti ihalesiz yakıt alımı ile fazladan 4 milyon 615 bin 896 Dolar, yani 79 milyon 393 bin 411 Türk Lirası ödendiğine vurgu yaptı





Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’li 18 milletvekili ve partililer, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) akaryakıt ihaleleri konusunda önceki gün ilettikleri sorulara yanıt alamadıkları gerekçesiyle dün sabah Başbakanlık binasına girdi.

CTP'li vekiller, Başbakan Ünal Üstel'den, KIB-TEK'e akaryakıt temini adına çıkılan ihalelerin detaylarını talep etti.

CTP'li vekiller "Belgeleri görmeden Başbakanlıktan çıkmayız" derken, Üstel'in ise başka bir programda olduğu ve öğlen saatlerinde Başbakanlık'a döneceği öğrenildi. Üstel'in gecikeceği bilgisini alan CTP'liler Başbakanlık önüne çadır kurdu.

Müsteşar Hüseyin Amcaoğlu ile Başbakanlık koridorunda konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhurman, Üstel'in öğleden sonra geleceği bilgisini alması üzerine, "Öyle bir şey yok, ne toplantısı varsa çıkıp gelecek. Öğleden sonrası yok, biz sabah 09.00'da geleceğimizi söylemiştik" ifadelerini kullandı.

Söz konusu belgeleri önceki gün talep ettiklerini belirten Erhürman, "Burada olacağımız biliniyordu. Bizler Milletvekilleriyiz. Bizi öğlene kadar burada bekletirse, zannettiğinin ötesinde şeyler olacak. nasıl saygı göstermesi gerektiğini bilmesi gerekiyor" dedi.

Daha sonra Başbakanlık önünde açıklama yapan CTP Genel Başkanı Erhürman, önceki gün hükümete sorular yönelttiklerini hatırlatarak, “ihalesiz olarak yapılan alımların sözleşmelerini hem ana muhalefet partisi ile hem de Kıbrıs Türk halkla paylaşılması gerektiğini” kaydetti.

Kamuoyunda bu konuda çeşitli iddialar paylaşıldığını ve çok yüksek rakamlardan söz edildiğini dile getiren Tufan Erhürman, “yüksek rakamlara ulaşılmasının sebebinin hükümet koltuklarında oturanların aylardır konuyu bilinçli olarak buraya taşıması olduğunu” ileri sürdü.

“Kimsenin halktan ve ana muhalefet partisinden bilgi saklamaya hakkı yoktur. Bilgi saklayanın saklayacak bir şeyi var demektir” diyen Tufan Erhürman, “yine bilgileri alamazlarsa yolsuzluk iddialarının zemin bulmaya devam edeceğini” öne sürdü.

Erhürman ve CTP Milletvekilleri, ilerleyen dakikalarda Ünal Üstel’in Başbakanlığa gelmesiyle görüşme gerçekleşti.

Üstel'in Başbakanlığa arka kapıdan girdiği öğrenilirken, bazı UBP'li Bakan ve Milletvekillerinin de Başbakanlığa çağırıldığı gözlemlendi.

Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Tufan Erhürman, kendilerine verilen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na ihalesiz yakıt alım kararlarından kamu parasının çok ciddi bir şekilde harcandığının görülebildiğini belirtti.

Öte yandan Başbakanlık’tan ihalesiz akaryakıt alımına ilişkin bilgi ve belgeleri alan CTP, alımlara ilişkin inceleme yaptı, bulgularını kamuoyu ile paylaştı. “Veriler elimizde bunun hesabını yargı yolu ile soracağız” diyen CTP Genel Başkanı Erhürman, esas hesabı da halkın demokratik yollarla sorması gerekliliğine işaret etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu kararı ile gerçekleştirilen 4 parti ihalesiz yakıt alımı ile fazladan 4 milyon 615 bin 896 Dolar, yani 79 milyon 393 bin 411 Türk Lirası ödendiğine vurgu yaptı.

“Taşımacıkta da 3 buçuk kat fazla ödenmesiyle birlikte, toplamda 4 milyon 615 bin 896 Dolar zarara uğratıldık hali hazırda” diyen Erhürman, Merkezi İhale Komisyonu’nun ihaleye çıktığını ancak o ihale tamamlanıncaya dek en az iki ay daha ihalesiz akaryakıt alınacağını ve alınacak en az 60 bin ton yakıtla, zararların devam edeceğine işaret etti.

“Ülkeyi yönettiğini iddia eden gayrı meşru Hükümet’in yarattığı zararlar, hem elektriksiz bıraktı, hem de daha fazla ödetildi” diyen Erhürman, “Konuştuk, duvara konuşsak duvar çatlayacaktı. Bilinçli yaptılar. Ekim’de ihaleye çıkarken, 150 bin ton çıktılar, ihtiyaç 50 bin ton olmasına karşın 50 bin ton eksik çıktılar. Bu zarar minimum iki ay daha devam edecek” şeklinde konuştu.



