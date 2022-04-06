Ülkenin en büyük un üreticilerinden ARUN’un direktörü Tolga Ahmet Raşit, bir ayda gelen 147 bin TL artan elektrik faturasıyla ilgili “Faturayı gördüğümde şok geçirdim. Gerçekten rüya gibi” dedi





Ülkenin en büyük un üreticilerinden ARUN’un direktörü Tolga Ahmet Raşit, bir ayda 147 bin TL artan elektrik faturasıyla ilgili Kıbrıs Postası TV’ye telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Buğday bulma noktasında da sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan Raşit, “Fiyatları geçtik, bulma noktasında sıkıntılarımız var. Elimizden geldiğince mücadele etmeye çalışıyoruz. Bunun üstüne bir de elektrik fiyatları eklendi” dedi.

“TÜRKİYE’DE AYNI BÜYÜKLÜKTEKİ FABRİKAYA 1 YILDA GELEN FATURA BİZE 1 AYDA GELDİ”

Bir önceki ay 47 bin TL gelen elektrik faturasının bu ay 194 bin TL’ye yükselmesiyle ilgili “Ödenebilir bir fatura değil” yorumunu yapan Raşit, “Türkiye’deki meslektaşlarla konuştuk. Aynı tonajdaki fabrikalara senede gelen fatura, bize bir ayda geldi. Herkes bizi Türkiye’deki un fiyatlarıyla kıyaslamaya çalışıyor ama onların inanılmaz avantajları var. Bu da rekabeti engelliyor” şeklinde konuştu.

“Faturayı gördüğümde şok geçirdim” diyen Raşit, “Ben 100 bin TL civarı bekliyordum. Gerçekten rüya gibi. Tüketimde hiçbir değişiklik yok. Hatta bir önceki aya göre daha az çalıştık. Ama buna rağmen 3 – 4 katı fatura geldi. Bizim faturalarımız genellikle 50 bin TL civarıydı” ifadelerini kullandı.

“Bu faturayı ödemek zorundayız, mecburuz” diyen Raşit, “Dün, faturamı sosyal medyada paylaştıktan sonra telefonum susmadı, çok sayıda insan aradı, bu faturayı ödememem gerektiğini söyledi. Ben bunun düzeltilmesini talep ediyorum” dedi.

