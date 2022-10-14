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Farklı marka ve içerikteki 14 kimyevi gübrenin 8’inin etiket içeriği eksik

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İthal edilen 14 farklı kimyevi gübreyle ilgili analizlerde 5 markaya ait 8 farklı içerikteki kimyevi gübrenin etiketinde beyan edilen içeriğin eksik olduğu tespit edildi

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Farklı marka ve içerikteki 14 kimyevi gübrenin 8’inin etiket içeriği eksik


Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, kimyevi gübrelerin kalitesiyle ilgili Tarım Dairesi Müdürlüğü,  Ticaret Dairesi ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği iş birliğiyle yürütülen denetlemeler kapsamında, 21 ve 30 Eylül’de 8 markanın toplam 14 farklı ürününden numune alınarak analiz yaptırıldı. Sonuçları, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmeliğine göre değerlendirildi. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde 5 markanın toplam 8 ürününde belirtilen içeriğin, analiz sonuçlarında tespit edilen içeriği yansıtmadığı kaydedildi.

İçeriği etiketi ile uygun olmayan gübreler ile ilgili ithalatçı firmalara bilgi verildiği, içeriği etiketi ile uygun olmayan ürünlerin etiketleri Ticaret Dairesinin kontrolünde analiz sonuçlarına göre düzenlenerek yeni etiketi ile satışa arz edilebileceği belirtildi.
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