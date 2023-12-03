“Fare Mücadele Kampanyası” yarın başlıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Dairesi Müdürlüğü, tarım ürünlerinde zarara neden olan, insanlara ve çiftlik hayvanlarına da çeşitli tehlikeli hastalık bulaştırabilen fare ve sıçanlara karşı yarın “Fare Mücadele Kampanyası” başlatılacağını duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, her yıl Bakanlığa bağlı Tarım Dairesi’nin “Fare Mücadele Kampanyası” düzenlediği kaydedildi.

Kampanyanın yılda en az iki defa olacak şekilde yapıldığı kaydedilen açıklamada, tüm köylere fare zehirlerinin ücretsiz verileceği belirtildi.

Kampanya çerçevesinde her köye ayrılan fare zehirlerinin, ücretsiz olarak , Akdoğan Bölge Tarım Dairesi, Gazimağusa Kaza Tarım Dairesi, Geçitkale Bölge Tarım Dairesi, Girne Kaza Tarım Dairesi, Güzelyurt Kaza Tarım Dairesi, İskele Kaza Tarım Dairesi

Yenierenköy Bölge Tarım Dairesi’nden teslim alınabileceği belirtildi.

Üreticilerin doğaya zarar vermeden, tüm emniyet tedbirlerini alarak fare zehirlerini amacına uygun kullanmalarının hem kendileri hem de çevrenin korunması için önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, fare zehirlerinin, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği yerlere, ağaç kovuklarına veya korunaklı yerlere konulması duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, fare ve sıçanların doğal düşmanlarının korunmasının da farelerle mücadeleye yardımcı olacağı kaydedilerek, doğal düşmanlar arasında kara yılan gibi yılan türleri, baykuş türleri ve tilkilerin yer aldığı belirtildi.