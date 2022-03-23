Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, milli havayolu kurulacağı konusunda sektörlerin haberleri olmadığını belirtti ve “Sektörle bu fikirlerini konuştular Bu işi bilen biri olarak beni kimse aramadı. Fantezi işlerle uğraşıyorlar!” dedi



Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı ve Ekonomik Örgütler Platformu Sözcüsü Dimağ Çağıner, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın ‘Mart 2023’te milli havayolumuz göklerde olacak’ açıklamasını değerlendirdi.

Ülkenin kendi havayoluna ihtiyacı olduğunun altını çizen Çağıner, özel sektörle ortak kurulması planlanan bir havayolunun para kazanmayacağını, sadece zarar edeceğini vurguladı.

‘Biz havayolu kuruyoruz’ demekle bir şey olmadığını belirten Çağıner, açıklamanın altının doldurulması gerektiğini kaydetti.

Kurulan bir havayolunun zarar ettiği zaman bu zararın nasıl karşılanacağına kadar açıklamasının yapılması gerektiğini kaydeden Çağıner, ancak o zaman inandırıcı olunabileceğine vurgu yaptı.

Havayolu şirketi kurulurken sürdürülebilir yapıda olması gerektiğine dikkat çeken Çağıner, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu şirket para kazanmayacak. Hangi hükümet yönetimini ya da özel sektörü getirirseniz getirin, Kıbrıs ölçeğinde bir havacılık şirketi kurulduğu zaman, günümüzdeki diğer havayolu şirketleriyle rekabet edebilir olması mümkün değil. Önceliklerin belirlenmesi gerekiyor. Örneğin, şuralardan uçmam lazım. Çünkü ben buradan turist getirdiğim zaman şu kadar kar elde ediyorum. Bunun hesaplaması yapıldığı zaman ki bu yapılabilinir o zaman böyle bir şirket sürdürülebilir olur. Buradan doğacak zararı yeni bir KİT yaratalım ve bunun zararını halkın sırtına yükleyelime de gerek yoktur. Sektörler kendileri içerisinde vergilendirilerek tahsilatlar ve fonlamalar yapılarak da bu oluşturulabilir.

‘Kuru bir havayolu kuruyoruz açıklamasına bizim gibi işi bilen insanlar güler’ diyen Çağıner, ‘sektörle bu fikirlerini konuştular mı?’ diye sordu. ‘Bu işi bilen biri olarak beni kimse aramadı’ diyen Çağıner, bu noktada işin gerçekçiliğini sorguladıklarını kaydetti.

Denizcilik şirketinin canlandırılacağı ve yeni bir RORO gemisi alınacağı açıklamalarını da değerlendiren Çağıner, denizcilikte özelleştirmeye gidileceğini ve yatırımcı arandığını kaydetti. Çağıner, ‘devlet neyi yönetti de denizcilik şirketi yönetecek?’ diye de sordu.

Bu konuların ‘balon’ konular olduğunu dile getiren Çağıner, sadece laf kalabalığı yapıldığını işlerin ekonomisinin ve fizibilite çalışmasının yapılmadan, özü konuşulmadan açıklamalar yapıldığını kaydetti. Çağıner, ‘ fantezi işlerle uğraşırken esas para getiren işleri geliştirmiyorlar’ diye konuştu.