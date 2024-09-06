Famagusta’ya karşı Ertesi Gün belgeseli

TC Milli Savunma Bakanlığı Bakanlığı, Famagusta dizisine tepki gösterdi. Netflix'in yalanlarına karşı tarihi gerçekleri sergilemek için hareket geçildiği ve Türkiye'nin de Ertesi Gün belgeseli hazırladığı açıklandı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, dijital bir platformda yayımlanacağı duyurulan “Famagusta” dizisine ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Tarihi gerçekleri çarpıtarak Rum çeteler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren ve dijital bir platformda yayınlanacağı duyurulan kara propaganda amaçlı ‘Famagusta' adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dahil kimseye yarar sağlamayacağı açıktır” dedi.

Türkiye MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Tuğamiral Aktürk, bilgilendirme toplantısında, TSK'nın ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam ettiğini de belirterek, şöyle konuştu:

"Tarihi gerçekleri çarpıtarak Rum çeteler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren ve dijital bir platformda yayınlanacağı duyurulan kara propaganda amaçlı 'Famagusta' adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dahil kimseye yarar sağlamayacağı açıktır. Her iki tarafa barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nı karalayan, çözümsüzlüğe hizmet eden bu tarz beyhude çabalar; adada sağlanan güvenlik ortamına zarar vermektedir. Öte yandan, bakanlığımız tarafından hazırlanan Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte uydurma senaryoların değil, yaşanan gerçeklerin anlatıldığı '50'nci Yıl Belgeseli' İngilizce alt yazılı olarak çeşitli platformlarda yayınlanacaktır."

"Milli davamız Kıbrıs konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz." diyen Aktürk, ayrıca Milli Mücadele döneminde Yunan ordusunun Türklere yaptığı zulüm ve yaşattığı acıların objektif ve tarihsel dokümanlara dayanarak anlatıldığı "Ertesi Gün" adlı belgeselinin 9 Eylül'de TRT Belgesel'de yayınlanacağını bildirdi.

