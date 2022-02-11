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Falyalı’ya son veda

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Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı, dün Kumyalı’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

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Falyalı’ya son veda


Çatalköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı, dün köyü olan Kumyalı’da son yolculuğuna uğurlandı.
Halil Falyalı’nın cenazesi sabah saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi morgundan alınarak Çatalköy’deki evine götürüldü. Evindeki kısa törenin ardından Kumyalı’ya götürülen Halil Falyalı, öğle namazının ardından Kumyalı mezarlığına defnedildi. Falyalı ile birlikte saldırıda hayatını kaybeden şoförü Murat Demirtaş’ın cenazesi ise Türkiye’de toprağa verilecek.


Cenaze törenine, Falyalı’nın ailesi, yakınları ve personelinin yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı bakanlar, belediye başkanları, milletvekilleri, siyasiler ve çok sayıda kişi katıldı.


Ailesinin çok üzgün olduğunun gözlemlendiği cenazede, Falyalı'nın tabutu bir dönem başkanlığını yaptığı Mağusa Türk Gücü bayrağı ile Türkiye ve KKTC bayraklarıyla örtüldü.
İş insanı Halil Falyalı, 8 Şubat Salı günü akşam saatlerinde Çatalköy’de arabası içindeyken silahlı saldırıya uğramıştı.
Saldırıda, Halil Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde, saldırıda ağır yaralanan Halil Falyalı ise YDÜ Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.
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