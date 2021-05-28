Falyalı’ya her dönem koruma kalkanı var

Sedat Peker’in uyuşturucu ticaretine karıştığını öne sürdüğü Halil Falyalı hakkında konuşan eski Başbakan Ömer Kalyoncu, “Cumhurbaşkanı dahil birçok isimle ilişkide. Kimse onu soruşturamıyor” dedi







Suç örgütü elebaşısı Sedat Peker'in, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu ile birlikte uyuşturucu ağındaki isimler arasında olduğunu iddia ettiği Halil Falyalı bu iddiaları reddederken Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Eski Milletvekili ve eski Başbakan Ömer Kalyoncu ise “Falyalı, yakın ilişkileri nedeniyle korunuyor ve soruşturulmuyor” dedi.​

Kalyoncu, Falyalı’nın yakın ilişki ağını BirGün’e anlattı. Peker’in açıklamalarının ardından Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'tan çok sayıda isimle kurduğu temasla dikkati çeken Falyalı hakkındaki tartışmalar sürüyor. Binali Yıldırım ile yakın ilişki iddialarını reddeden Falyalı’nın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta önemli konumdaki kişilerle yakınlığının bulunduğunu kaydeden Kalyoncu, “KKTC Meclisi’nde de anlatmıştım. Falyalı, beni ve ailemi tehdit etti. Meclis’te eski Başbakan İrsen Küçük'ün damadının satın aldığı kumluk arazinin Falyalı aracılığıyla satın alındığını söyledim. Bunu söylememden sonra arayarak tehdidi gerçekleştirdi. Birçok kesimle bu tür olaylar yaşamış. Zor dönemden geçen insanların soruşturma talepleri ise hep ‘bir şekilde’ geri çevrildi” dedi.



POLİSLE DE YAKIN

Polis teşkilatında da Falyalı’yı takip etme konusunda sorunların olduğunu anlatan Kalyoncu, “KKTC Polis Teşkilatı, aslında Türkiye’nin kontrolünde. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı. Burası da Genelkurmay Başkanlığı ile çalışıyor. Bu nedenle kendilerinin rahatlıkla ön ayak olabilecekleri bir soruşturma süreci yürütülebilir. Ama Falyalı’nın tüm bu birimlerle yakın ilişkileri bulunuyor. Sorunun temelinde bu var. Bunu Kıbrıs’ta bilmeyen kimse yok. Herhangi bir savcının gerçekleştirebileceği soruşturmada tüm ilişki ağları ortaya çıkar” diye konuştu.



NE OLMUŞTU?

Eylül 2011’de CTP’li Ömer Kalyoncu’dan Halil Falyalı tarafından tehdit edildiği iddiası geldi. O tarihte milletvekili olan Kalyoncu, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, Falyalı hakkında kendisini arayarak tehdit edildiğini anlattı. Bir arazinin satışıyla ilgili yaptığı konuşmanın ardından Halil Falyalı’nın kendisini aradığını ve “Neden benimle uğraşıyorsun? Senin İstanbul’da çocuğun da var” diyerek çocuğuyla tehdit ettiğini savundu. Falyalı’nın dönemin Cumhurbaşkanı Eroğlu ile de yakın ilişkisi vardı.

