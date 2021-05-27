Falyalı’ya her dönem koruma kalkanı var

Sedat Peker’in uyuşturucu ticaretine karıştığını öne sürdüğü Halil Falyalı hakkında BirGün’e konuşan eski Kuzey Kıbrıs Başbakanı Kalyoncu, “Cumhurbaşkanı dahil birçok isimle ilişkide. Kimse onu soruşturamıyor” dedi.

Hüseyin Şimşek

Suç örgütü elebaşısı Sedat Peker'in, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu ile birlikte uyuşturucu ağındaki isimler arasında olduğunu iddia ettiği Kıbrıslı Halil Falyalı bu iddiaları reddederken Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili ve eski Başbakan Ömer Kalyoncu ise “Falyalı, yakın ilişkileri nedeniyle korunuyor ve soruşturulmuyor” dedi.



SİYASETÇİLERLE İLİŞKİDE

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Kalyoncu, Falyalı’nın yakın ilişki ağını BirGün’e anlattı. Peker’in açıklamalarının ardından Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'tan çok sayıda isimle kurduğu temasla dikkati çeken Falyalı hakkındaki tartışmalar sürüyor. Binali Yıldırım ile yakın ilişki iddialarını reddeden Falyalı’nın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta önemli konumdaki kişilerle yakınlığının bulunduğunu kaydeden Kalyoncu, “KKTC Meclisi’nde de anlatmıştım. Falyalı, beni ve ailemi tehdit etti. Meclis’te eski Başbakan İrsen Küçük'ün damadının satın aldığı kumluk arazinin Falyalı aracılığıyla satın alındığını söyledim. Bunu söylememden sonra arayarak tehdidi gerçekleştirdi. Birçok kesimle bu tür olaylar yaşamış. Zor dönemden geçen insanların soruşturma talepleri ise hep ‘bir şekilde’ geri çevrildi” dedi. Falyalı’nın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de yakın ilişkisinin bulunduğunu iddia eden Kalyoncu, “Tatar, Falyalı’yı lokantasının açılışına katılacak kadar iyi tanıyor. Falyalı, uzun yıllardır kilit birtakım siyasetçilerle başbakanlar, bakanlarla, soruşturma yapmakla görevli savcılarla yakın ilişki kuruyor. Arası hepsiyle çok iyi. Bu yüzden kimse soruşturamıyor” dedi.



POLİSLE DE YAKIN



Polis teşkilatında da Falyalı’yı takip etme konusunda sorunların olduğunu anlatan Kalyoncu, “KKTC Polis Teşkilatı, aslında Türkiye’nin kontrolünde. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı. Burası da Genelkurmay Başkanlığı ile çalışıyor. Bu nedenle kendilerinin rahatlıkla ön ayak olabilecekleri bir soruşturma süreci yürütülebilir. Ama Falyalı’nın tüm bu birimlerle yakın ilişkileri bulunuyor. Sorunun temelinde bu var. Bunu Kıbrıs’ta bilmeyen kimse yok. Herhangi bir savcının gerçekleştirebileceği soruşturmada tüm ilişki ağları ortaya çıkar” diye konuştu.

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FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER ARAŞTIRILSIN

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Faili Meçhul Cinayetlerin Aydınlatılması Amacıyla Vekillerden Oluşan Bir Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Suç örgütü elebaşısı Sedat Peker’in faili meçhul cinayetlere ilişkin açıklamalarını Meclis’e taşıyan Hakverdi, konuya ilişkin hâlâ adli soruşturma başlatılmadığına dikkat çekti. Hakverdi, CHP’li 29 milletvekilinin imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunduğu teklifte şunları dile getirdi: “Delil niteliğindeki bu itiraflar sonrasında, Meclis’imize tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Bu cinayetler bazen siyaset-mafya-devlet ilişkisini açığa çıkaran gazetecileri susturmak için, bazen de toplumsal kutuplaşmayı arttırarak amaçlanan siyasi atmosferi yaratmak için işlenmiştir.” Hakverdi, faili meçhul cinayetlerin araştırılması, bu cinayetleri azmettiren kişi ve örgütlerin, faillerini korumak amacıyla delillerin üzerlerini örten ve soruşturmaları engelleyen kişilerin ortaya çıkartılarak derin ilişkilerinin aydınlatılması amacı ile Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti. Hakverdi, daha önce faili meçhul cinayetlerle ilgili verilmiş 22 araştırma önergesinin AKP oylarıyla reddedildiğini de hatırlattı.

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NE OLMUŞTU?

Eylül 2011’de CTP’li Ömer Kalyoncu’dan Halil Falyalı tarafından tehdit edildiği iddiası geldi. O tarihte milletvekili olan Kalyoncu, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, Falyalı hakkında kendisini arayarak tehdit edildiğini anlattı. Bir arazinin satışıyla ilgili yaptığı konuşmanın ardından Halil Falyalı’nın kendisini aradığını ve “Neden benimle uğraşıyorsun? Senin İstanbul’da çocuğun da var” diyerek çocuğuyla tehdit ettiğini savundu. Falyalı’nın dönemin Cumhurbaşkanı Eroğlu ile de yakın ilişkisi vardı.



Kaynak:birgun.net