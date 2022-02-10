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Falyalı’nın naaşı Çatalköy’deki törenin ardından Kumyalı'ya götürülüyor

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Falyalı’nın naaşı Çatalköy’deki törenin ardından Kumyalı'ya götürülüyor
Ülkemizde infial yaratan korkunç suikast sonucunu hayatını kaybeden Halil Falyalı'nın cenazesi defnediliyor.
Halil Falyalı’nın naaşı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden alındıktan sonra Çatalköy’deki evine götürüldü.
Binlerce seveninin Halil Falyalı’yı son yolculuğuna uğurladığı törende göz yaşları sel oldu.
Halil Falyalı’nın naaşı Çatalköy’de yapılan törenin ardından , Kumyalı’daki köyüne götürülüyor.
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