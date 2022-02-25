Falyalı'nın öldürülmesinde “10 milyon dolar” iddiası

Halil Falyalı’nın alacak-verecek meselesi nedeniyle öldürüldüğü iddia edildi.
Falyalı’nın, Mustafa Söylemez’e “10 milyon dolar ver, sanal bahiste 30 milyon dolara çıkaracağım” dediği ve parayı bahiste kaybettiği ileri sürüldü
Halil Falyalı cinayetine ilişkin şimdiye kadar pek çok yorum yapıldı. Kıbrıs’ta kumarhane, sanal bahis, uyuşturucu ve karapara aklama işinde yeni aktörlerin sahne alması, milyar dolarlık pastanın yeniden paylaşılması için cinayetin işlendiğine dair iddialara bir yenisi daha eklendi.
Yeni iddia, Falyalı’nın öldürülme nedeni Mustafa Söymez’le arasındaki alacak verecek davası.
İddiaya göre, Falyalı, cinayet zanlısı Mustafa Söylemez’den geçen yıl o günkü kurla 10 milyon dolar karşılığı Türk parası alıyor ve alırken de “Mustafa Abi bu parayı sanal bahis yoluyla bir iki ay içinde 30 milyon dolara çıkaracağım. Sonra da bu parayla seninle ortak otel arazisi alıp otel yapacağız” diyor ama aradan aylar geçmesine rağmen parayı ödemiyor.
Söylemez, parasını almak için sıkıştırdığında Falyalı, “Maalesef çok kişi bildi ve para kazanamadık” diyerek parayı ödemek istemiyor. Falyalı’nın birçok kişiden de bu yöntemle para aldığı ve ödemediği ileri sürüldü.
İstanbul polisi tarafından gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sedat Peker’in akrabası Metin Süs’le cinayetten bir gün sonra İstanbul’a gelen Mustafa Söylemez’in Bakırköy’de bir kahvaltı salonunda buluştuğu ve bu buluşmada Söylemez’in Süs’ün cep telefonuyla kardeşi Faysal Söylemez’i aradığının ortaya çıkması gözleri Sedat Peker’e çevirdi.
Metin Süs’ün Söylemez’le cinayet sabahı buluşması “Falyalı cinayetinin arkasında Sedat Peker mi var” sorusunu akla getirdi.
Yeraltındaki pek çok ismin bu konuda Metin Süs’ten bilgi aldığı söylenirken cinayete dahli olmasa da önceden bilgisi olabileceği tahmin ediliyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.