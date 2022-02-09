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Falyalı'nın eşi Özge Taşker'den duygu dolu ilan

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Falyalı'nın eşi Özge Taşker'den duygu dolu ilan

Çatalköy'de dün akşam korkunç bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve yarın Kumyalı'da toprağa verilecek olan iş insanı Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşker Falyalı vefat ilanı yayınladı. Özge Taşker Falyalı vefat ilanında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyadaki ışığım, evlatlarımın babası, gözümün nuru.

Her zaman bizimle olacaksın.

Yattığın yer nur olsun, mekanın cennet olsun.

Kalbimin attığı her yerdesin.

Sen hep bizimlesin, seni çok özleyeceğiz.

Biliyorum ki; her nerede olursak olalım her zaman birlikteyiz"

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