Falyalı ile birlikte uyuşturucu ticareti yapıyorduk

Uyuşturucu kaçakçılığından ceza alan Behçet Töre, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili açıklama yaptı: “Halil Falyalı'yla birlikte uyuşturucu ticareti yapıyorduk”





Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan Sedat Peker'in Mehmet Ağar ve Erkam Yıldırım ile birlikte uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı suçlamasında bulunduğu iş insanı Halil Falyalı'ya yönelik olarak yeni bir iddia dile getirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla cezaevinde bulunan Behçet Töre avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada Falyalı'yla birlikte uyuşturucu ticareti yaptıklarını söyledi.

Behçet Töre 1998 yılında Halil Falyalı'yla birlikte uyuşturucu ticareti işini yaptıklarını ifade ederek, daha sonrasında KKTC'de ortak bir kumarhane açtıklarını söyledi. 2001 yılında hapse giren Töre, KKTC'de bulunan International 2000 Hotel Casino'yu Halil Falyalı'yla birlikte açtıklarını, kendisi hapiste olduğu için 2004 yılında otelde kendisine ait hisselerini 10 milyon dolar karşılığında Falyalı'ya devrettiğini ileri sürdü.

Töre, 2005 yılında cezaevinden çıkıp 2010 yılında tekrar girene kadar Falyalı'dan 10 milyon dolarlık alacağını tahsil etmeye çalıştığını ancak tahsil edemediğini belirtti. Töre ayrıca, alacağını alamadığı için Falyalı'nın Türkiye'de olduğu bir dönemde saldırı hazırlığı yaptığını ancak araya yer altı dünyasının ünlü isimlerinden ve Susurluk aktörlerinden Sami Hoştan'ın girdiğini ileri sürdü.

Hoştan'ın araya girmesinin ardından saldırıdan vazgeçtiğini ifade eden Töre, Falyalı'nın borcunu ödemesi için Hoştan ve başka isimlerin şahitliğinde söz verdiğini de ileri sürdü. Töre, o dönemde uyuşturucu ticareti suçunu işlediği gerekçesiyle düzenlenen operasyonda yeniden cezaevine girince, Halil Falyalı'nın borcunu yine ödemediğini belirtti.

Behçet Töre'nin oğlu Emrah Töre ise, babasının aldığı cezanın infazı geçen yıl tamamlanmak üzereyken yeni bir dosyasının onandığını ve 3 yıl daha cezaevinde kalacağını söyleyerek, "Tam cezaevinden çıkmak üzereydi. Yeni dosyası onandı. Halil Falyalı'nın Türkiye'de de eli kolu çok uzun. Onun müdahalesiyle babamın cezaevinden çıkması engellendi" dedi.

Halil Falyalı'ya sorduk. Falyalı, asistanı üzerinden verdiği yanıtta, Behçet Töre'yi tanımadığını ancak Sami Hoştan'ı tanıdığını belirterek, "Bahsi geçen konularda yorum yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.



