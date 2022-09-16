Falyalı cinayetinde gözaltına alınan Metin Süs’e silahlı saldırı

Falyalı cinayeti sonrası yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Metin Süs, İstanbul’da silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren isimli kişi gözaltına alındı

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarındaki iddialarla gündeme gelen ve Çatalköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayeti sonrası gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Metin Süs, İstanbul Yeşilköy’de bir parkta silahlı saldırıya uğradı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Metin Süs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 23 yaşındaki isminin baş harfleri K.A. olay yerinden kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.K.A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Metin Süs, Halil Falyalı cinayeti sonrasında “Söylemez kardeşler” suç örgütü lideri Mustafa Söylemez’in İstanbul’da ilk görüştüğü isim olarak gündeme gelmişti. Cinayet sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Metin Süs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Öte yandan Metin Süs’ün suç örgütü lideri Sedat Peker’in akrabası olduğu ileri sürüldü.