Faiz düştü, döviz uçtu

TC Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz indirimi geldi. Banka, politika faizini 1 puan indirerek yüzde 14'ten 13'e çekti. Kararın ardından dolar 18,13’e Euro 18.46'ya Sterlin ise 21.66'ya yükseldi







Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin ekonomide bir miktar ivme kaybına işaret ettiğini belirterek, sürpriz bir faiz indirimi gerçekleştirdi. Ekonomistlerin beklentisi faizin değişmeyeceği yönündeydi.

Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir haftalık repo faizini 1 puan indirimle yüzde 14’ten yüzde 13'e düşüren Merkez Bankası, karara ilişkin açıklamasında ''Mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğu değerlendirilmiştir'' dedi.

Metinde, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığının cari denge üzerindeki riskleri canlı tuttuğu da belirtildi.

Ekonomistlerin beklentisi ise faizin değişmeyeceği yönündeydi.

Merkez Bankası, Eylül 2021'de faiz indirimlerine başlamış, politika faizi 4 ayda 500 puan düşürülerek yüzde 19'dan yüzde 14'e çekilmişti.

2022 yılında ise faizde değişiklik olmamıştı.

Toplantı öncesinde güne 17,94 lira seviyelerinden başlayan dolar, karar sonrası dolar 18 lirayı geçti. Kararın ardından ilk tepki olarak 18 lirayı aşan dolar 18,13 lirayı gördü. Euro 18.46'ya Sterlin ise 21.66'ya çıktı.

