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“Failler bulunmazsa ülkede huzur kalmayacak”

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“Failler bulunmazsa ülkede huzur kalmayacak”

 
HP Genel Başkanı Kudret Özersay, olayın faillerinin bulunmaması halinde ülkede huzur kalmayacağına değindi.
Özersay’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“Yaşanan korkunç cinayet ve son günlerde yaşanan diğer silahlı saldırılar Halkın can güvenliği ve ülkemizin itibarı açısından derin endişe uyandıran, hepimizi kaygılandıran olaylardır.
Yetkililerin ciddi tedbirler alması, en kısa sürede Halka bu olaylarla ilgili olarak sağlıklı bilgi vermesi ve bu cinayetlerin aydınlatılarak olayın faillerinin cezasını çekmesini sağlaması gerekmektedir. Aksi durumda ülkede huzur kalmayacağı gibi bu ve benzeri olayların dahasına davetiye çıkarılmış olur ki ülkemiz bunu kaldırmaz.
 
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