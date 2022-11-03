Faciadan dönüldü

Lefkoşa Surlariçi’nde dört çocuklu ailenin yaşadığı kerpiçten yapılmış evin bir bölümü yıkıldı. Yıkım anında evde olan aile olaydan şans eseri yara almadan kurtulmayı başardı. Evsiz kalan aileye ise Evkaf sahip çıktı

Lefkoşa Surlariçinde dün sabah Pençizade Sokak üzerinde bulunan 25 numaralı, kerpiçten yapılmış evin bir bölümü yıkıldı.Olayda büyük şans eseri herhangi bir ölüm veya yaralanma olmazken, yol kenarında park halinde bulunan bir araç ile binanın yan tarafında bulunan başka bir binaya ait saçtan yapılmış garaj ve su deposu hasar gördü.4 çocuklu aile bu yıkımla birlikte perişan olurken, sosyal medyaya yansıyan bir videoda vatandaşın “Minik Nisa’yı duvarın altından kurtardım” şeklindeki söylemi yürekleri parçaladı.Dün sabah 06.30 sıralarında meydana olay sonrasında gerekli emniyet tedbirleri alınarak yol trafiğe kapatıldı ve belediye ekipleri tarafından temizlik çalışmalarına başlandı.Öte yandan Leyla ve Levent Çiloğlu'nun kirasında bulunan, 4 çocuklu ailenin yaşadığı ve dün sabah bir bölümü çöken evde adeta can pazarı yaşandı.Evin çökmeye başladığı anı ilk gören ve yaşananları anlatan anne, "Her şey bir anda başladı, tek düşündüğümüz çocuklarımızı kurtarmaktı" dedi.Evin yıkılması sırasında dört çocuğuyla evde olan ve tozun, toprağın içinde kendini zar zor dışarı attıklarını belirten anne, yaklaşık 3 yıldır burada kiracı olduklarını anlattı.Evin bir bölümünün çökmesi, ailenin daha sonra bazı eşyalarını kurtarmasına olanak sağladı.Çökmenin ardından ilk şoku atlatan aile, bölge vatandaşları yardımıyla ev içerisinde kalan eşyaları dışarıya çıkardı. Aileye belediyenin yanı sıra Vakıflar ve Eski Eserler Dairesi'nden de yardım geldi.Öte yandan evin yıkılması nedeniyle evsiz kalan ve birçok eşyası enkaz altında kalarak mağdur olan 4 çocuklu ailenin yardımına Kıbrıs Vakıflar İdaresi yetişti.Vakıflar’ın desteğiyle eşyalı bir eve taşınan ailenin giyecek ve yiyecek ihtiyaçları da karşılanıyor.