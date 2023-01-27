“Fabrikalar kapanmıyor, saplı market poşetleri kalkıyor”

Bakan Ataoğlu, ülkemizde sadece saplı poşetlerin kullanımının yasaklanacağını, ev ve işyerlerinde kullanılan çöp torbalarının kullanımının devam edeceğini ifade etti

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,

ülkemizde sadece saplı poşetlerin kullanımının yasaklanacağını, ev ve işyerlerinde kullanılan çöp torbalarının kullanımının devam edeceğini ifade etti.

15 mikrondan ince sapsız poşetlerin marketlerin manav bölümünde kullanılacağını, tüm marketlerde satılan çeşit boylardaki sapsız çöp torbalarının da satışının ve kullanımının süreceğini ifade eden Ataoğlu, hayatımızdan sadece 15 mikrondan kalın market ve mağaza poşetlerin çıkacağını anlattı.

Ülkemizde üretim yapan fabrikaların üretiminin sadece iç piyasa olmadığını da anlatan Ataoğlu, iç piyasa için 15 mikrondan ince sapsız manav poşetleri ile her boy çöp poşetleri üretilebileceğini, yurt dışına ihraç edilmek için üretilen tüm naylon poşet ürünlerine ise herhangi bir kısıtlama olmadığını ifade etti.

Basında çıkan haberlerde sanki fabrikaların kapatılacağı algısı yaratıldığını da söyleyen Ataoğlu, yurt içi ve yurt dışı üretimlerin devam edeceğini vurguladı.

