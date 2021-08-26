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Eylemcilere “çapulcu” dedi

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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu‘nda görevli Hasan Kurumanastırlı adlı bir kişi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önündeki, El-sen ve Bu Memleket Bizim Platformu‘nun eylemini provoke etmeye çalıştı

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Eylemcilere “çapulcu” dedi

Kurumanastırlı, eylem öncesi Bakanlık önünde bekleyen polislerle fotoğraf çektirerek, ’10 tane çapulcuyu bekliyoruz’ sözleriyle sosyal medya üzerinden eylemcileri kışkırtıcı paylaşım yaptı.
Eylemcilerin Bakanlığa gelmesi ve konuşmaların yapılmasının ardından, provoke girişimlerini sürdüren Kurumanastırlı, Türk-sen Başkanı Aslan Bıçaklı’ya sözlü saldırıda bulundu.
Sendikaların ve eylemcilerin soğuk kanlı tutumu sayesinde Kurumanastırlı herhangi bir olay çıkarmayı başaramadı.
 
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