Eylem sırası Karpaz ve Serdarlı’da

Belediyelerin birleşmesine karşı çıkan Dipkarpaz ve Serdarlı Belediyeleri eylem yapıyor



Hükümetin yürürlüğe koymak istediği, ‘belediye reformuna’ tepki büyüyor. Dipkarpaz ile Serdarlı Belediyesi de çalışmaya karşı çıkarak, eylem kararı aldı.

Dipkarpaz Belediyesi belediyelerin birleşmesini kabul etmediklerinden dolayı bugün köy girişinde eylem yapıyor.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 09.30’da köy girişinde tüm köy halkı ile eylem yapacakları kaydedildi.

Öte yandan Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği de eylem kararı aldı. Dernek belediyenin kapatılma kararına karşı olduklarını belirterek, yarın eyleme gidecek. Eylem, köy meydanında saat 10.00’da gerçekleşecek.

