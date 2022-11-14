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Eylem Dolmacı görevden alındı

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Eylem Dolmacı görevden alındı

UBP’de Kürşat Özer’in Mesarya Belediye Başkanı olarak açıklanmasının ardından adaylığını açıklayan UBP’li Eylem Dolmacı görevden alındı.
Akdoğan Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapan Dolmacı, Mağusa İlçe Başkanlığı tarafından görevden alınırken, gerekçe olarak disiplin suçu işlediği gösterildi.
UBP’de açıklanan bir çok adaya karşı ada genelinde partili adaylar çıkıyor.
Dolmacı, aday adayı olarak başvurmuş, ancak partisi Kürşat Özer’i aday çıkarma kararı almıştı. Özer’de bir önceki seçimde, UBP adayı Mehmet Adahan’a karşı bağımsız aday olmuştu. Özer, aynı yolu izlemesine rağmen bu seçim ödüllendirilirken, Dolmacı cezalandırıldı.
UBP’de ada genelinde benzer adım atan partililerin görevi varsa görevden alınması ve disipline sevk edilmesi gündemde…
 
 
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