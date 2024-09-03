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EVYAD ani ölümlerin sorgulanmasını ve araştırılmasını talep etti

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“Dünyada birçok ölüm bağımsız kurumlarda yapılan bilimsel araştırmalarla cevaplanıyor ama bizim böyle bir kurumumuz yok”

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EVYAD ani ölümlerin sorgulanmasını ve araştırılmasını talep etti
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EVYAD Sağlık Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, özellikle son 3-4 yıldır ani gayri tabii ölümlerde ciddi bir artış olduğu savunularak, derneğin 2020 Ocak ayından itibaren Sağlık ve İçişleri bakanlıklarına, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Polis Müdürlüğü’ne bu konuda dilekçe verdiği belirtildi.
Ani ölümler ve Covid-19 aşılarının yan etkileri konusunda dünyada yapılmış yüzlerce bilimsel çalışma olduğuna işaret edilen açıklamada, aniden ölen kişilerin kaçının Covid aşılı olduğu, başka hangi aşıları yaptırdığı, karma aşılılarda ölüm riskinin yükselip yükselmediği, altta yatan kronik rahatsızlıkların olup olmadığı, ani ölüme sebep olacak kimyasal veya toksin araştırmaların yapılıp yapılmadığı, ani ölümlerde kalp krizine neyin sebep olduğu gibi sorulara somut cevaplar alınamadığı savunuldu.
 “Dünyada birçok ölüm bağımsız kurumlarda yapılan bilimsel araştırmalarla cevaplanıyor ama bizim böyle bir kurumumuz yok” denilen açıklamada, ani ölümlerin sorgulanmamasının üzücü olduğu ifade edildi.
Covid aşılarının ani ölümlere sebep olduğunun dünyadaki bilimsel araştırmalarla kanıtlandığının savunulduğu açıklamada,  “Halkımıza Covid-19 aşılarının yan etkilerini olabildiğince azaltmak için sağlık takiplerini yapmalarını öneririz. Özellikle kalp damar sistemi takiplerine, kanser tarama programlarına dahil olmak önlemli” denildi.
 
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