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“Evrensel kaynaklarımızın hepimize ait olduğunu algılamalıyız”

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“Evrensel kaynaklarımızın hepimize ait olduğunu algılamalıyız”
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YDÜ’de düzenlenen Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği” konferansında konuşan Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, “Evrensel kaynaklarımızın hepimize ait olduğunu algılayamazsak ve bu kaynakları paylaşamazsak bunlar bize global birçok sorun olarak geri dönecek. Nitekim, bunun da doğruluğunu iki büyük dünya savaşı, soğuk savaş ve ardından gelen ekonomik ve idolojik birtakım savaşlarla deneyimledik” dedi.
 
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