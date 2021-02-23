banner583
banner590
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
11 0
Elis finallerde
Elis finallerde
21 0
 
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
23 0
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
99 0
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
41 0
Ne arka lambaları belli ne plakası
Ne arka lambaları belli ne plakası
30 0
Beşparmaklar beyaza büründü
Beşparmaklar beyaza büründü
108 0
banner529
banner570

Evrenin Gizemi’ne beş günde binden fazla ziyaretçi

banner476

Telsim’in sponsorluğunda hazırlanan Evrenin Gizemi sergisi, 360 derece sanal tur teknolojisi ile online olarak ziyarete açıldı. Sergiyi beş günde binden fazla ziyaretçi gezdi

Evrenin Gizemi’ne beş günde binden fazla ziyaretçi
banner601

 
Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda, Kıbrıs Uzay Araştırma & Gözlem Enstitüsü ve Rüstem ortaklığı ile hazırlanan Evrenin Gizemi sergisi, 360° sanal tur teknolojisi ile online olarak ziyarete açıldı. Sergi açılışında yapılması planlanan panel ise, Rüstem Kitabevi’nin Instagram hesabından gerçekleştirildi. 
Rüstem Kültür ve Sanat Danışmanı Halil Duranay ve Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü Başkanı Arda Topal’ın katılımıyla, Rüstem Kitabevi’nin Instagram hesabında canlı bir konuşma gerçekleşti. Konuşmada, Topal; “Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü’nün amatör bir gözlem kulübünün ötesinde, alanı ile ilgili veri toplamaya odaklı profesyonel bir kurum olarak kurulduğunu ve bu sergi vesilesi ile toplumun Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü’nün varlığına dikkat çekmeyi amaçladıklarını” belirtti. Duranay ise “Sanat ve bilim konularının toplumsal gelişime yapacağı katkının önemine vurgu yaparak, bu serginin her iki alanı da çok iyi birleştiren bir ortaklık olduğunu” söyledi. 
Duranay, sergi ile ilgili çok iyi geri dönüşler aldıklarını ve serginin açılışının üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen, beş günde binden fazla ziyaretçinin sergiyi online olarak gezdiğini belirtti. Sergi; https://bit.ly/3jyYgwa linkinden ve aynı zamanda, Telsim, Rüstem ve Kıbrıs Uzay Araştırma & Gözlem Enstitüsü’nün sosyal medya hesaplarında paylaşılan linklerden ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. 

 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.