Evrenin Gizemi’ne beş günde binden fazla ziyaretçi

Telsim’in sponsorluğunda hazırlanan Evrenin Gizemi sergisi, 360 derece sanal tur teknolojisi ile online olarak ziyarete açıldı. Sergiyi beş günde binden fazla ziyaretçi gezdi





Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda, Kıbrıs Uzay Araştırma & Gözlem Enstitüsü ve Rüstem ortaklığı ile hazırlanan Evrenin Gizemi sergisi, 360° sanal tur teknolojisi ile online olarak ziyarete açıldı. Sergi açılışında yapılması planlanan panel ise, Rüstem Kitabevi’nin Instagram hesabından gerçekleştirildi.

Rüstem Kültür ve Sanat Danışmanı Halil Duranay ve Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü Başkanı Arda Topal’ın katılımıyla, Rüstem Kitabevi’nin Instagram hesabında canlı bir konuşma gerçekleşti. Konuşmada, Topal; “Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü’nün amatör bir gözlem kulübünün ötesinde, alanı ile ilgili veri toplamaya odaklı profesyonel bir kurum olarak kurulduğunu ve bu sergi vesilesi ile toplumun Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü’nün varlığına dikkat çekmeyi amaçladıklarını” belirtti. Duranay ise “Sanat ve bilim konularının toplumsal gelişime yapacağı katkının önemine vurgu yaparak, bu serginin her iki alanı da çok iyi birleştiren bir ortaklık olduğunu” söyledi.

Duranay, sergi ile ilgili çok iyi geri dönüşler aldıklarını ve serginin açılışının üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen, beş günde binden fazla ziyaretçinin sergiyi online olarak gezdiğini belirtti. Sergi;



Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda, Kıbrıs Uzay Araştırma & Gözlem Enstitüsü ve Rüstem ortaklığı ile hazırlanan Evrenin Gizemi sergisi, 360° sanal tur teknolojisi ile online olarak ziyarete açıldı. Sergi açılışında yapılması planlanan panel ise, Rüstem Kitabevi’nin Instagram hesabından gerçekleştirildi.Rüstem Kültür ve Sanat Danışmanı Halil Duranay ve Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü Başkanı Arda Topal’ın katılımıyla, Rüstem Kitabevi’nin Instagram hesabında canlı bir konuşma gerçekleşti. Konuşmada, Topal; “Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü’nün amatör bir gözlem kulübünün ötesinde, alanı ile ilgili veri toplamaya odaklı profesyonel bir kurum olarak kurulduğunu ve bu sergi vesilesi ile toplumun Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü’nün varlığına dikkat çekmeyi amaçladıklarını” belirtti. Duranay ise “Sanat ve bilim konularının toplumsal gelişime yapacağı katkının önemine vurgu yaparak, bu serginin her iki alanı da çok iyi birleştiren bir ortaklık olduğunu” söyledi.Duranay, sergi ile ilgili çok iyi geri dönüşler aldıklarını ve serginin açılışının üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen, beş günde binden fazla ziyaretçinin sergiyi online olarak gezdiğini belirtti. Sergi; https://bit.ly/3jyYgwa linkinden ve aynı zamanda, Telsim, Rüstem ve Kıbrıs Uzay Araştırma & Gözlem Enstitüsü’nün sosyal medya hesaplarında paylaşılan linklerden ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.