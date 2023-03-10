“Evren’i bulduğumuzda nefes alıyordu”

Adıyaman’da İsias Otel enkazı altında kalan Çavdır ailesi, geride 7 yaşında bir evlat bıraktı. Deprem felaketinde yeğeni ve ailesini yitiren Mağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay, tanık olduğu cehennemi paylaştı

Mağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay, Mağusa ve ülke genelinde tarifsiz bir acıya sebep olan deprem felaketinde ailesinden üç kişiyi kaybetti. Ablasının oğlu Evren, eşi Havva ve kızları Elvin Çavdır’ı İsias Otel enkazında kaybeden Uluçay, yaşanan çaresizliği anlattı.

Depremin hemen ardından, hükümetin sağladığı uçakla deprem bölgesine gittiklerini anlatan Başkan Uluçay, “Çocukların kurtarıldığı yönünde çıkan haber sonrası bir kısmımız enkaz bölgesine, bir kısmımız da çocuklarımızı görmek için hastaneye koştuk ama öyle bir şey yoktu çocuklar hastanede değil enkaz altındaydı” dedi.

“EVREN BİZE SÜRPRİZ YAPMAK İSTEDİ”…

Adıyaman’daki görüntünün çok kötü olduğunu, tüm olumsuzluklara rağmen ümitlerinin son güne kadar devam ettiğini boğazı düğümlenerek anlatan Süleyman Uluçay, 35 kişilik kafilenin cansız bedenlerinin tek tek çıkarıldığını ve yeğeni Evren Çavdır’ın en son çıkarıldığını söyledi.

Uluçay, “Evren enkazdan çıkan son isim ve umuttu. Canlı çıkmıştı, nefes alıyor boynunu hareket ettiriyordu. Nabzı düşüktü, hastanede kaybettik” dedi.

Enkazı gördükleri zaman kimsenin konuşmadığını ancak olayın ciddiyetinin farkında olduklarını kaydeden Uluçay, “Aklımızda olmayan başımıza geldi” ifadelerini kullandı.

AİLEDEN GERİYE KÜÇÜK KIZLARI KALDI…

Çavdır ailesinden geriye 7 yaşındaki küçük kızlarının ve unutulmayacak anılar kaldığını kaydeden Uluçay, depremde hayatını kaybeden yakınları için ailelerin Mağusa’da dernek kuracağını ve çocuklara faydalı olmaya çalışacaklarını kaydetti.

Mağusa Belediyesi’nin anıt ve spor salonu dışında mezarlıkta düzenlemeye gidileceğini ifade den Uluçay, “Ailelerle de görüşerek mezarlıkta kaybettiklerimiz için şehitlik yapacağız” dedi. Özelde Mağusa genelde ülke üzerinde travmanın devam ettiğini söyleyen Süleyman Uluçay, Mağusa halkının yavaş yavaş normale dönmesi için belediye olarak birtakım düşünceleri olduğunu belirtti.

“ŞEHRİN TOPARLANMASI KOLAY OLMAYACAK”…

Süleyman Uluçay Mağusa halkının, sokakların hala sessiz olduğunu toparlanmanın zor olacağını dile getirerek, “Okul yönetimi ve aileler ile sürekli görüşüyoruz. İş yerleri yeni yeni kapılarını tekrar açtı, acıyı ortak yaşıyoruz şehrin toparlanması kolay olmayacak. Yavaş yavaş zamana yayarak, birbirimize destek olarak süreci aşacağız” ifadelerini kullandı.

