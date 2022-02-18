“Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı”

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen “KKTC 1. Aile Çalıştayı” başladı. Aile kurumundaki erozyondan bahseden Sibel Tatar, evlilik oranlarının gittikçe azaldığını ve boşanma oranlarının ise arttığını vurguladı





Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde düzenlenen “KKTC 1. Aile Çalıştayı” başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin işbirliğinde Acapulco Resort Girne’de yapılan ve iki gün sürecek çalıştayda aile içi sıkıntılar ve boşanma nedenleri ele alınacak.

Açılış konuşmalarının devamında Prof. Dr. Sibel Dinçyürek “KKTC’de Aile Konulu Araştırmalar ve Boşanma Üzerine İstatistiksel Veriler”; Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu “KKTC Aile Hukukunda Evlilik Birliğinin Korunması”; Dr. Mehmet Gedik ise “Avrupa’da Aile Yapısı ve Güncel Sorunlar” konulu sunumlarını yaptı.

Sunumların ardından ise “Aileyi daha iyi anlamak”, “Aile bağlarımız neden zayıfladı? Gelecekte neler olur?” ve “Evliliklerin bitirilme sebepleri ve çözüm önerileri” konularında genel değerlendirme ile soru ve cevap bölümüne geçildi.

Çalıtayın ikinci günü olan bugün ise, Adli Bilişim Uzmanı İsa Atun “Ayrılma Sürecinde Ailelerde Çocukların İhmali ve Teknoloji Bağımlılığı”; Doç. Dr. Hale Alibaba Erden “Parçalanmış Ailelerde Ergenlere Karşı Anne-Baba Tutumları”; ZAYDER’den Rabia Özcömert ise “Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi” konulu sunumlarını yapacak.

Sunumların ardından “Ayrılık sürecinde çocukların durumu” ve “Ayrılık sürecinde çocuklara doğru ve yanlış yaklaşımlar” konularında genel değerlendirme ile soru ve cevap bölümüne geçilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çalıştaydan çok önemli sonuçlar ortaya çıkacağına inanç belirtti.

Kıbrıs Türk ailelerinin fedakar yapısından bahseden Tatar, yeni çağda da aile yapısını korumanın önemine vurgu yaptı.

Son 5 yılda kamu sınavları ile devlete giren öğretmenlerin büyük çoğunluğunun kadın olduğunu belirten Tatar, kadınların sadece kendi evlatlarını değil okullarda da çocukları eğittiğini anlattı.

KKTC 1. Aile Çalıştayı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da, çalıştayın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin çalışmaları ile yapıldığını kaydederek, Türkiye Cumhuriyeti Aile Bakanlığı uzmanları, toplam 30 kurum, kuruluş ve ilgili bakanlıklardan yaklaşık 200 kişiden oluşacak bir çalıştay olacağını belirtti. Tatar, çalıştayda aile içi sıkıntılar ve boşanma başta olmak üzere birçok sorunun tartışılacağını kaydetti.

Ailenin toplumun temeli olduğunu vurgulayan Tatar, aileyi, bir bireyin ilk eğitimini aldığı, yanlışı ve doğruyu gördüğü yer olarak niteledi.

Evlenmenin de boşanmanın da tabi ve hukuki hak olduğuna vurgu yapan Sibel Tatar, “Boşanmaya karar vermiş bireylere hukuki yardım sağlanması nasıl insan hakları konusu ve devletin de sorumluluğu ise aynı şekilde evliliğin devamını mümkün kılacak tedbirlerin alınması ve devlet tarafından destek verilmesi de gerekmektedir. Aynı şekilde, çocukların boşanma sürecinden minumum zarar görmeleri için hukukçu ve psikologlardan oluşan bir destek biriminin devlet tarafından sağlanması da öngörülür” ifadelerini kullandı.

Aile kurumundaki erozyondan bahseden Tatar, evlilik oranlarının gittikçe azaldığına ve boşanma oranlarının ise arttığına işaret etti.

Tatar, aile kurumunun korunmasının temel bir insan hakları meselesi olarak kabul edilip, ailenin korunmasının çeşitli desteklerle ulusal bir stratejik hedef olması gerektiğine inanç belirtti.

21-22 Mart tarihlerinde “Çocuk Hakları Çalıştayı” da düzenleyeceklerini duyuran Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, devlet okullarında “Anne-Baba okullarını” nisan başında hayata geçireceklerini de açıkladı. “Mutlu ÇocuklarAnne-Baba El Kitabı” hazırladıklarını da kaydeden Tatar, bu kitabı Anne-Baba okullarına gelen velilere dağıtacaklarını anlatarak, her çocuğun velisine çocuğu okula yazdırırken söz konusu kitabın verilmesini temenni etti.

