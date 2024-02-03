Evlilik çetesinin tarifesi 5-10 bin Euro

Europol’ün operasyonuyla çökertilen paravan evlilik çetesinin merkezinin Güney Kıbrıs olduğu ve verdiği “hizmet” için müşterilerinden, 5 bin ile 10 bin Euro arasında bir ücret aldığı bildirildi





Operasyonda sahte evlilik olayına karıştıkları iddia edilen 15 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında olan 4 kişinin ana şüpheliler olduğu ve üçüncü ülke vatandaşlarının AB ülkelerinde yasa dışı ikametlerini kolaylaştırmak amacıyla Güney Kıbrıs’ta 130’dan fazla sahte evlilik organize ettiği kaydedildi. Rum polis yetkilileri, şebekenin çökertilmesinin Europol tarafından organize edilen, “Operasyonel Görev Gücü Limasol” kod adlı bir operasyonun parçası olduğunu da açıkladı.

133 SAHTE EVLİLİK SAPTANDI

Yapılan soruşturmalarda Portekiz ve Letonya’dan kadınlar ile Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’ten erkekler arasında Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen toplam 133 sahte evlilik ortaya çıkarıldı. Ayrıca, tutuklananlar haricinde şebekeye bulaştığı iddia edilen birçok kişi aleyhinde de delil elde edildi. Polis, 29 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda tutuklanan 13 kişinin Larnaka Bölge Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve haklarında 7 Şubat’a kadar tutukluluk emri sağlandığını kaydederken, Letonya’da ve Portekiz’de tutuklanan iki kişi için ise iade işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

KARA PARANIN İZİ

Operasyonda elde edilen bilgilere göre, söz konusu şebekenin sahte evliliklerin yanı sıra; kara para aklama, ağır suç işlemek için komplo kurma, dolandırıcılık yapmak için komplo kurma ve yasa dışı girişi kolaylaştırma gibi birçok yasa dışı faaliyete karıştığı saptandı. Zanlılar hakkında mercek altına alınan suçlar listesinde; üçüncü ülke vatandaşlarının AB ülkelerinde yasa dışı kalışlarını kolaylaştırmak amacıyla, Rum Yönetimi topraklarında transit geçiş ve kalış, yasa dışı bir örgüte katılım, bir suçun işlenmesine katılım ve suçun işlenmesini kabul etme, sahtecilik, sahte belgelerin dolaşımı, sahte evlilik ve mağdurların sahte evlilikler yapmaya zorlanması gibi yasa dışı faaliyetler de yer alıyor.

Öte yandan Europol’ün “Operational Task Force Limassol” kod isimli operasyonuyla çökertilen paravan evlilik çetesinin merkezinin Güney Kıbrıs olduğu, verdiği “hizmet” için müşterilerinden, 5 bin ile 10 bin Euro arasında bir ücret aldığı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Alithia’nın haberine göre, çökertilen çetenin, AB ülkelerinde serbest ikameti kolaylaştırmak üzere sağladığı paravan evlilik hizmeti tarifesini Rum Polis Basın sözcüsü Hristos Andreu açıkladı.

Andreu operasyon kapsamında tutuklanan ve haklarında 7 Şubat’a kadar tutukluluk emri alınan 13 kişiden 4’ünün Portekiz ve Letonya’dan “gelinler” ile Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’ten “damatlar” arasında sahte nikah organize ettiğini anlattı. Çete üyeleri arasında Rumların da bulunabileceğine inanıldığını kaydeden Andreu, bugüne kadar Güney Kıbrıs’ta 133 paravan evlilik organizasyonu düzenlendiğini, sahte nikahların Aradip, Livadia ve Lefkoşa Rum belediyelerinde kıyıldığını belirtti.



Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı (Europol), Güney Kıbrıs’ta sahte evlilik yoluyla Avrupa’ya insan kaçakçılığı yapan bir çeteyi çökertti. Güney Kıbrıs ’ta sahte evlilikler yoluyla AB’ye yasadışı göçü kolaylaştıran bir suç örgütü yakın takibe alındı. Örgütün Letonya ve Portekiz vatandaşı kadınları, AB dışı ülkelerden gelen kişilerle görücü usulü evlendirdiği saptandı. Europol’e göre çete üyeleri Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere, AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının Rum Kesimi’ne gelmeleri için kolaylık sağladı. Para karşılığı bu kişilere pasaport ve uçak bileti sağlandı, Letonya ve Portekiz vatandaşı kadınlarla görücü usulüyle evlendirildi. Suç örgütünün Aradip, Livadya ve Lefkoşa belediyelerinde toplam 133 anlaşmalı nikah kıydığı belirlendi. Sahte evlilikler sayesinde, bu kişilerin AB içerisinde kolayca seyahat etmesi ve oturma izni alması sağlandı.Operasyonda sahte evlilik olayına karıştıkları iddia edilen 15 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında olan 4 kişinin ana şüpheliler olduğu ve üçüncü ülke vatandaşlarının AB ülkelerinde yasa dışı ikametlerini kolaylaştırmak amacıyla Güney Kıbrıs’ta 130’dan fazla sahte evlilik organize ettiği kaydedildi. Rum polis yetkilileri, şebekenin çökertilmesinin Europol tarafından organize edilen, “Operasyonel Görev Gücü Limasol” kod adlı bir operasyonun parçası olduğunu da açıkladı.Yapılan soruşturmalarda Portekiz ve Letonya’dan kadınlar ile Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’ten erkekler arasında Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen toplam 133 sahte evlilik ortaya çıkarıldı. Ayrıca, tutuklananlar haricinde şebekeye bulaştığı iddia edilen birçok kişi aleyhinde de delil elde edildi. Polis, 29 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda tutuklanan 13 kişinin Larnaka Bölge Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve haklarında 7 Şubat’a kadar tutukluluk emri sağlandığını kaydederken, Letonya’da ve Portekiz’de tutuklanan iki kişi için ise iade işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.Operasyonda elde edilen bilgilere göre, söz konusu şebekenin sahte evliliklerin yanı sıra; kara para aklama, ağır suç işlemek için komplo kurma, dolandırıcılık yapmak için komplo kurma ve yasa dışı girişi kolaylaştırma gibi birçok yasa dışı faaliyete karıştığı saptandı. Zanlılar hakkında mercek altına alınan suçlar listesinde; üçüncü ülke vatandaşlarının AB ülkelerinde yasa dışı kalışlarını kolaylaştırmak amacıyla, Rum Yönetimi topraklarında transit geçiş ve kalış, yasa dışı bir örgüte katılım, bir suçun işlenmesine katılım ve suçun işlenmesini kabul etme, sahtecilik, sahte belgelerin dolaşımı, sahte evlilik ve mağdurların sahte evlilikler yapmaya zorlanması gibi yasa dışı faaliyetler de yer alıyor.Öte yandan Europol’ün “Operational Task Force Limassol” kod isimli operasyonuyla çökertilen paravan evlilik çetesinin merkezinin Güney Kıbrıs olduğu, verdiği “hizmet” için müşterilerinden, 5 bin ile 10 bin Euro arasında bir ücret aldığı bildirildi.Güney’de yayımlanan Alithia’nın haberine göre, çökertilen çetenin, AB ülkelerinde serbest ikameti kolaylaştırmak üzere sağladığı paravan evlilik hizmeti tarifesini Rum Polis Basın sözcüsü Hristos Andreu açıkladı.Andreu operasyon kapsamında tutuklanan ve haklarında 7 Şubat’a kadar tutukluluk emri alınan 13 kişiden 4’ünün Portekiz ve Letonya’dan “gelinler” ile Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’ten “damatlar” arasında sahte nikah organize ettiğini anlattı. Çete üyeleri arasında Rumların da bulunabileceğine inanıldığını kaydeden Andreu, bugüne kadar Güney Kıbrıs’ta 133 paravan evlilik organizasyonu düzenlendiğini, sahte nikahların Aradip, Livadia ve Lefkoşa Rum belediyelerinde kıyıldığını belirtti.