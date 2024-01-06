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“Evladı olan, torunu olan sıkı sıkı sarılsın”

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İsias’ta yaşamını kaybeden Şampiyon Melekler’den Mustafa Sabancı’nın babası Mehmet Sabancı: “Bilimle dalga geçilmesine şahit olduk, evladı olan, torunu olan sıkı sıkı sarılsın çünkü bazen sabahı olamayabiliyor”

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“Evladı olan, torunu olan sıkı sıkı sarılsın”
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İsias’ta yaşamını kaybeden Şampiyon Melekler’den Mustafa Sabancı’nın babası Mehmet Sabancı sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Sabancı, “Adıyaman’a gelen ilk gelen kafile içindeyim, en son giden kafiledeyim. Enkazdan en son benim oğlum çıktı” dedi.
Sabancı, “Nenem bana hep Allah sırayı bozmasın derdi anlamazdım, hepimiz yaşadıklarımız kadar varız. Anladık ki daha önce çok çaresiz kaldığımızı düşündüğümüz her şey hikayeymiş. Yaşadıkça gelişiriz, bizim düşünce sistemiz değişti çünkü sıramız bozuldu. Sıramızı bozanlardan hesap vermesini istiyoruz. Biz ne gördüğümüzü biliyoruz.”
Orada savunulacak bir şey olmadığını ifade eden Sabancı, “Yasa bize binanın nasıl yapılması gerektiğini gösterir. Bilimle dalga geçilmesine şahit olduk, evladı olan, torunu olan sıkı sıkı sarılsın çünkü bazen sabahı olamayabiliyor. Sanıklar en ağır cezayı alsalar bile yeterli olmayacak” dedi.
 
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