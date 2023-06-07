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Evkaf’tan takdir toplayan davranış

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452 yıldır sokak hayvanlarını unutmayan Evkaf, bugün de minik dostlarımızın yanında

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Evkaf’tan takdir toplayan davranış
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Vakıfların kuruluş amaçları ve uzunca bir süredir yürütülen çalışmalar doğrultusunda, tespit edilen belirli bölgelere yerleştirilen mama kapları ile sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Evkaf, bu alandaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bugün Girne Boğaz Bölgesinde de belirlenen çeşitli noktalara mama ve su kapları yerleştirilerek, hem ecdad mirası olan vakıf ruhu yaşatıldı hem de minik dostlarımızın yaşam alanlarına katkı sağlandı.
Evkaf’ın bu örnek davranışı herkesin takdirini topladı.
 
 
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