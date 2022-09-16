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Evkaf’tan sağlığa anlamlı katkı

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Evkaf’tan sağlığa anlamlı katkı
Evkaf’ın Cengiz Topel Hastanesine kazandırdığı mikroskop merceği ve diğer ihtiyaçlar sayesinde ameliyat için gereken koşullar hastaneye kazandırıldı. Hastaneye kazandırılan mikroskop merceği ile Kulak Burun Boğaz Uzman Op. Dr. Hasan Şafakoğlu’nun gerçekleştirdiği müdahale sonucunda hastalar şifa buluyor. Tıbbi alana sağladıkları destek sonucunda böylesine güzel işlere vesile olan Evkaf, yapılan yardımdan gurur duyarak her zaman desteğe açık olduklarını ve gerek eğitim gerekse sağlık alanında yaptıkları yardımlara devam ettiklerini duyurdu.
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