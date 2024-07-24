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Evkaf’tan Mehmet Dursun’a Destek

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Evkaf’tan Mehmet Dursun’a Destek
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), bir süredir Lenfoma hastalığı ile mücadele eden Mehmet Dursun’a yardım eli uzattı.

Mehmet Dursun’un tedavi masraflarının karşılanması için ülke çapında yürütülen yardım kampanyasına kurum olarak destekte bulunan Evkaf, İyilik Gönüllüleri aracılığıyla da düzenlediği çeşitli etkinliklerle kampanyanın daha çok insana ulaşmasına vesile oldu.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Mehmet Dursun’un bir an önce sağlığına geri kavuşmasını diledi ve tüm duyarlı vatandaşlarımızı da kampanyaya destek olmaya davet etti.
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