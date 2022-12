Evkaf’tan engellilere bir yılda 3 milyon TL destek

Vakıflar İdaresi, özel gereksinimli bireylere bu yıl içinde 3 Milyon TL katkı sağladı. Vakıflar Genel Müdürü Prof. Benter, engelli vatandaşlara fırsat verildiğinde başaramayacakları hiçbir şeylerin olmadığını vurguladı





Kıbrıs Vakıflar İdaresi her yıl olduğu gibi bu yıl da özel gereksinimli vatandaşlarımıza yaptığı yardımlarla destek olmaya devam ediyor.

2022 yılı içerisinde özel gereksinimli vatandaşlarımıza 3 Milyon Türk Lirası dolaylarında katkı sağlandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile rapor yayınlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 2022 yılı içerisinde özel gereksinimli bireyler için yaptığı destek ve yardımları açıkladı.

2022 yılında; Algım Özel Eğitim Merkezi, ÖZEV Özel Eğitim Merkezi, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Ela Özel Eğitim Merkezi, Madalya Özel Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Armel Özel Eğitim Merkezi, Mavi Okyanus Özel Eğitim Merkezi vb. merkezlerde toplamda 81 öğrencinin tüm okul masrafları karşılanmaktadır. Bu kalem için 1 Milyon 765 bin TL harcandı.

Özel gereksinimli bireylerin fizik tedavi, ilaç, sandalye, rampa, yatak, gıda, bez gibi ihtiyaçları için toplamda 945 bin TL harcanarak destek sağlandı.

Ayrıca Kıbrıs Vakıflar İdaresi 2022 yılı boyunca ülkemizi hem yurtiçinde hem de yurdışında “En güzeli iyilikte yarışalım” sloganıyla başarı ile temsil eden KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımına sponsor olarak 175 bin Türk Lirası tutarında katkı sağladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak özel gereksinimli bireylere ihtiyaçları olan desteğin sağlanması ve yeterli imkânların sunulması halinde hayatın her alanında başarılara imza atacaklarına inandıkları ve bu inanç için her zaman destek sağlayacakları vurgulandı.

ZİYARET

Öte yandan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla KKTC Engelliler Dayanışma Derneği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nde çalışan engelli personellerin katılımıyla bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaret esnasında bir konuşma gerçekleştiren KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkan’ı Ömer Suay, Dernek olarak yılın belirli günlerinde değil her an 365 gün yanlarında olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne teşekkür etti.

En önemli noktanın engelli bireyleri yapamadıklarıyla değil yapabildikleriyle ön plana çıkarma fikrinin oldukça önemli olduğuna değinen Suay, bu fikri savunmalarında çok büyük katkıları olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne tekrar teşekkür ederek sağlanan destekleri her zaman hissettiklerini söyledi.

Suay “Daha engelsiz bir ülkede daha yaşanılabilir ortamda yaşayabilmek adına hepimiz el birliği içerisinde elimizden geleni yapmaya ve daha engelsiz yarınlara ulaşabilme noktasında mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ise, engelli vatandaşlara fırsat verildiğinde ve doğru zemin hazırlandığında engelleri aşarak başaramayacakları hiçbir şeylerin olmadığını vurgularken, 21. Yüzyılda aslında medeniyetin lüks giyinmek ve arabaya binmek olmadığını insan gibi eşit şartlarda ve haklarda yaşanması gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak üzerlerine düşen maddi ve manevi sorumluluğu yerine getirip çeşitli konularda engelli bireyler için gerek şahıslara gerekse derneklere 2022 yılında 3 Milyon TL harcadıklarını belirten Benter aynı duyarlılığı ve bütçeyi devletin ve idarecilerin de sağladığı taktirde engelli vatandaşlarımızın başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını dile getirdi.