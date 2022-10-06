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Evkaf’ın katkılarıyla eğitimini tamamladı, doktor oldu

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Evkaf’ın katkılarıyla eğitimini tamamladı, doktor oldu

Evkaf’ın katkılarıyla eğitim hayatını tamamlayan Ilgım Öztürk artık bir doktor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ziyaret gerçekleştiren Öztürk, tüm katkılarından dolayı Evkaf’a gönülden teşekkür etti.

451. yılını kutlayan Evkaf, önemli Türk ve Müslüman geleneklerinden olan hayır işi ve iyiliği sürdürmeye devam ediyor.

Merkezi  başkent Lefkoşa’da bulunan kurum, 2200’den fazla vakfı idare ediyor ve gelirleri Kıbrıs’ta her tür insana yardım etmek için kullanıyor. Eğitim, sağlık, fakirlere yardım, çevreyi koruma, hayvan refahı, dini yapıların ve tüm inançlardan insanların mezarlıklarının muhafaza edilmesi gibi birçok alanda yardım yapıyor.

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