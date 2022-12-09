Evkaf’dan İtfaiye Müdürlüğü’ne tam destek

Yangın, sel baskını ve doğal afet durumlarında gelişen faciaları önleyebilmek adına canlarını tehlikeye atan PGM İtfaiye Müdürlüğü’ne Evkaf destek sağlıyor.

Kış aylarında ülkemizde çokca yaşanan doğal afetlerin zamanında müdahale edilebilmesi için mevcut olan ekipmanların tamiri Evkaf tarafından yapılırken yeni ekipmanlarda İtfaiye Müdürlüğüne kazandırılacak.

