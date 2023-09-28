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Evkaf ve Dipkarpaz Belediyesi işbirliğinde örnek bir protokole imza atıldı

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Evkaf ve Dipkarpaz Belediyesi işbirliğinde örnek bir protokole imza atıldı
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Dipkarpaz Belediyesi işbirliğinde bugün önemli bir protokole imza atıldı.
İmzalanan protokol ile Dipkarpaz - Yenierenköy sınırları içerisinde bulunan tüm Müslüman ve Hristiyan mezarlıklarının, cami ve kiliselerin iyi derecede bakım, onarım ve temizliğinin gerçekleştirilmesi, ayrıca Apostolos Andreas Manastırı çevresine de peyzaj düzenlemesi yapılması kararı alındı.
Yapılan protokol sonucunda dini değerlerimize sahip çıkmanın önemini vurgulayan Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, dini ve tarihi değerlerimiz bizler için çok önemlidir. O nedenle yapılarımızın daha fazla bakımsız kalmaması adına imzalanan bu protokol başta köy halkı olmak üzere herkesi mutlu etti. Yapılacak olan çok daha fazla  ortak çalışmalarla tüm bölgelere aynı hassasiyet gösterilecektir, ifadelerini kullandı.
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