Evkaf Şampiyon Melekler Bursu Sahiplerini Buldu

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği iş birliğiyle başlatılan Evkaf Şampiyon Melekler Bursu, bu yıl da sahiplerini buldu.



Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen burs programı kapsamında, yapılan ortak toplantıda tüm kriterler göz önünde bulundurularak 5 başarılı öğrenciye eğitim katkı bursu verilmesine karar verildi.



Öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmayı amaçlayan söz konusu burs gençlerin geleceğine katkı sağlayacak.