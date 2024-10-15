Evkaf Şampiyon Melekler Bursu Sahiplerini Buldu

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği iş birliğiyle başlatılan Evkaf Şampiyon Melekler Bursu, bu yıl da sahiplerini buldu.
Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen burs programı kapsamında, yapılan ortak toplantıda tüm kriterler göz önünde bulundurularak 5 başarılı öğrenciye eğitim katkı bursu verilmesine karar verildi.
Öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmayı amaçlayan söz konusu burs gençlerin geleceğine katkı sağlayacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.