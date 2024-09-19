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Evkaf Şampiyon Melekler bursu için başvuru süresi 30 Eylül'e uzatıldı

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği iş birliğinde bu yıl verilmesi planlanan “Evkaf Şampiyon Melekler Bursu” için başvuru süresi 30 Eylül Pazartesi’ne kadar uzatıldı.

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Evkaf Şampiyon Melekler bursu için başvuru süresi 30 Eylül'e uzatıldı
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Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, başvuru kriterlerine uygun öğrencilerin gerekli tüm evraklarla Kıbrıs Vakıflar İdaresi yardım bölümüne başvurmaları gerektiği ifade edilerek, başvuru esnasında, işlemin Şampiyon Melekler Takımı Bursu için olduğunun belirtilmesi istendi.
Açıklamada burs başvuru kriterleri şöyle sıralandı:
“KKTC vatandaşı olmak, KKTC Ortaöğretim kurumlarından mezun ve Yüksek Öğretime kabul almış olmak, Diploma derecesi en az 8.00 derece ile mezun olmak, Olması halinde akademik veya spor/kültürel faaliyet başarı/katılım belgelerini sunmak, Her bir aile üyesinin aile gelir düzeyini gösteren maaş bordrosunu sunmak, Olması halinde aile içerisinde boşanma, ölüm veya işsizlik durumlarını içeren belgeleri sunmak, Müracaatı yapacak öğrencinin kimlik ve lise diploma fotokopisi, Yüksek Öğrenim kabul belgesi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden temin edilecek olan eğitim başvuru formunun doldurulması.
(Eğitim Başvuru Formu:  https://evkaf.org/dokuman/egitimyardimbasvuruformu.pdf)”
Söz konusu burs kapsamında, öğrencilere eğitim süresi boyunca 9 ay süreyle maddi destek verileceği, ancak öğrenci ortalamasının 2.00’ın altına düşmemesi gerektiği kaydedildi.
 
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